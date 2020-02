Parma vylúčila z kádra Gervinha, nechodil na tréningy

Rím 4. februára (TASR) - Taliansky futbalový klub Parma Calcio vylúčil z kádra prvého mužstva útočníka Gervinha z Pobrežia Slonoviny. Tridsaťdvaročný hráč doplatil na porušenie zmluvy, keď tri dni absentoval na tréningoch v snahe vynútiť si prestup do Kataru.



Podľa informácie agentúry AFP bude teraz Gervinho trénovať individuálne až do ďalšieho rozhodnutia klubového vedenia. Osemdesiatnásobný reprezentant Pobrežia Slonoviny mal prestúpiť do katarského klubu Al Sadd, ktorý trénuje bývalý špílmacher FC Barcelony a Španielska Xavi Hernandez. Transfer ale stroskotal na tom, že nebol zaregistrovaný v potrebnom termíne.



Parma tvrdila, že prestupové dokumenty odoslala v termíne, ale Xavi potvrdil, že katarský klub ich nedostal. Gervinho prišiel do Parmy, kde pôsobí aj slovenský stredopoliar Juraj Kucka v roku 2018. Bývalý hráč Arsenalu Londýn a AS Rím pôsobil dve sezóny v čínskom Che-pej Chua-sia Fortune a po príchode do Parmy strelil v prvej sezóne 11 gólov. V tejto sezóne dal v 17 zápasoch Serie A štyri góly, na tri prihral, ale v roku 2020 nastúpil za Parmu len v jednom ligovom súboji.