Parma zvíťazila na pôde Lecce 2:1 v dueli 20. kola Serie A
Domáce mužstvo otvorilo skóre už v úvodnej minúte, no v 57. minúte videl červenú kartu krídelník Lameck Banda a Lecce dvakrát inkasovalo.
Autor TASR
Rím 11. januára (TASR) - Futbalisti Parmy zvíťazili v dueli 20. kola talianskej Serie A na pôde US Lecce 2:1. Domáce mužstvo otvorilo skóre už v úvodnej minúte, no v 57. minúte videl červenú kartu krídelník Lameck Banda a Lecce dvakrát inkasovalo.
Serie A - 20. kolo:
US Lecce - Parma Calcio 1:2 (1:0)
Góly: 1. Štulič - 64. Tiago Gabriel (vlastný), 72. Pellegrino, ČK: 56. Banda, 90+3. Gaspar (obaja Lecce)
