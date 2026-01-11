Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Parma zvíťazila na pôde Lecce 2:1 v dueli 20. kola Serie A

Hráč Parmy Matteo Pellegrino sa teší z gólu v zápase 20. kola talianskej Serie A vo futbale US Lecce - Parma Calcio v Lecce v nedeľu 11. januára 2026. Foto: TASR/AP

Domáce mužstvo otvorilo skóre už v úvodnej minúte, no v 57. minúte videl červenú kartu krídelník Lameck Banda a Lecce dvakrát inkasovalo.

Autor TASR
Rím 11. januára (TASR) - Futbalisti Parmy zvíťazili v dueli 20. kola talianskej Serie A na pôde US Lecce 2:1. Domáce mužstvo otvorilo skóre už v úvodnej minúte, no v 57. minúte videl červenú kartu krídelník Lameck Banda a Lecce dvakrát inkasovalo.



Serie A - 20. kolo:

US Lecce - Parma Calcio 1:2 (1:0)
Góly: 1. Štulič - 64. Tiago Gabriel (vlastný), 72. Pellegrino, ČK: 56. Banda, 90+3. Gaspar (obaja Lecce)
