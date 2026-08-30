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Parryová sa stala víťazkou turnaja WTA v Monterrey

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Diane Parryová (Fr.) - Elise Mertensová (Belg.-2) 6:4, 0:6, 6:3

Autor TASR
Monterrey 30. augusta (TASR) - Francúzska tenistka Diane Parryová si vybojovala prvý singlový titul v kariére. Vo finále turnaja WTA v mexickom Monterrey zvíťazila v pozícii nenasadenej hráčky nad dvojkou „pavúka“ Elise Mertensovou z Belgicka 6:4, 0:6 a 6:3.



dvojhra - finále:

Diane Parryová (Fr.) - Elise Mertensová (Belg.-2) 6:4, 0:6, 6:3
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