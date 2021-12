Parsons opäť šéfom Medzinárodného paralympijského výboru

Bratislava 13. decembra (TASR) - Brazílčana Andrewa Parsonsa opätovne zvolili do funkcie prezidenta Medzinárodného paralympijského výboru (IPC). Rodák z Ria de Janeiro, ktorý v roku 2017 nahradil na poste šéfa IPC Brita Philipa Cravena, vyhral víkendové virtuálne voľby suverénne. Získal 156 zo 159 hlasov.



"Rád by som sa poďakoval IPC za podporu. Je to česť byť opätovne zvolený. Znamená to, že s mojimi prvými štyrmi rokmi vo funkcii vládne spokojnosť, čo je pre mňa fantastické. Som dojatý,“ citovala slová Parsonsa oficiálna webová stránka Slovenského paralympijského výboru. „Blahoželám aj všetkým členom výkonného výboru, ktorí získali dôveru. Vrátane viceprezidenta Duana Kalea, ktorý odviedol za posledné štyri roky veľký kus práce. Je skvelé, že v trinásťčlennom výbore máme opäť viac žien a rovnako sa teším z faktu, že je v ňom osem bývalý paralympionikov. Výrazne nám to pomôže v práci v nasledujúcich štyroch rokoch,“ dodal Brazílčan.