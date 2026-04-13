Partey v pondelok poprel nové obvinenia zo znásilnenia

Na snímke Thomas Partey. Foto: TASR/AP

Parteyho vlani obvinili z rovnakého trestného činu v piatich prípadoch znásilnenia dvoch žien a sexuálneho napadnutia údajnej tretej obete.

Londýn 13. apríla (TASR) - Ghanský futbalista Thomas Partey v pondelok poprel nové obvinenia zo znásilnenia. Tridsaťdvaročného stredopoliara španielskeho Villarrealu vypočúvali na súde v Londýne.

Parteyho vlani obvinili z rovnakého trestného činu v piatich prípadoch znásilnenia dvoch žien a sexuálneho napadnutia údajnej tretej obete. Bývalý hráč Arsenalu či Atletica Madrid trvá na svojej nevine vo všetkých obvineniach z údajných činov, ktoré sa mali udiať v rokoch 2021 a 2022.

K prvej sérií obvinení sa vo februári tohto pridali ďalšie dve a sudca Tony Baumgartner v pondelok súhlasil s tým, aby sa všetky posudzovali spolu. To však znamená, že súdny proces by sa mohol natiahnuť až do januára budúceho roka. Pôvodne mal verdikt padnúť tento november, pripomenula agentúra DPA.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína