Partey v pondelok poprel nové obvinenia zo znásilnenia
Autor TASR
Londýn 13. apríla (TASR) - Ghanský futbalista Thomas Partey v pondelok poprel nové obvinenia zo znásilnenia. Tridsaťdvaročného stredopoliara španielskeho Villarrealu vypočúvali na súde v Londýne.
Parteyho vlani obvinili z rovnakého trestného činu v piatich prípadoch znásilnenia dvoch žien a sexuálneho napadnutia údajnej tretej obete. Bývalý hráč Arsenalu či Atletica Madrid trvá na svojej nevine vo všetkých obvineniach z údajných činov, ktoré sa mali udiať v rokoch 2021 a 2022.
K prvej sérií obvinení sa vo februári tohto pridali ďalšie dve a sudca Tony Baumgartner v pondelok súhlasil s tým, aby sa všetky posudzovali spolu. To však znamená, že súdny proces by sa mohol natiahnuť až do januára budúceho roka. Pôvodne mal verdikt padnúť tento november, pripomenula agentúra DPA.
