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Parteyho nepustili do Kanady, v úvodnom zápase Ghany sa nepredstaví
Tridsaťdvaročného bývalého hráča Arsenalu vlani v Londýne obvinili zo siedmich prípadov znásilnenia a jedného prípadu sexuálneho napadnutia v rokoch 2020 – 2022.
Autor TASR
Toronto 12. júna (TASR) - Ghanského futbalového reprezentanta Thomasa Parteyho nepustili do Kanady pred úvodným stretnutím jeho tímu na MS. Výber trénera Carlosa Queiroza sa tak bude musieť v stredajšom dueli v Toronte proti Paname zaobísť bez služieb stredopoliara Villarrealu.
„Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdzuje, že Thomas Partey nemôže vycestovať z tréningovej základne Ghany v Bostone do Kanady na prvý zápas šampionátu proti Paname, pretože jeho žiadosť o vízum kanadská vláda zamietla,“ citovala z vyhlásenia FIFA agentúra DPA.
Tridsaťdvaročného bývalého hráča Arsenalu vlani v Londýne obvinili zo siedmich prípadov znásilnenia a jedného prípadu sexuálneho napadnutia v rokoch 2020 – 2022. Partey obvinenia poprel a v roku 2027 ho čaká súd.
Stredopoliar by však mal zasiahnuť do zvyšných dvoch duelov Ghany v L-skupine proti Anglicku a Chorvátsku. Tie sa uskutočnia v USA, kde vízum dostal. „FIFA sa nezúčastňuje na imigračných procesoch hostiteľských krajín vrátane udeľovania víz. Rovnako ako pri predchádzajúcich podujatiach, vláda hostiteľskej krajiny určuje, kto víza dostane,“ dodal riadiaci orgán svetového futbalu.
Škótsky futbalový reprezentant Scott McTominay by mal zasiahnuť do úvodného zápasu svojho národného tímu na MS proti Haiti (v nedeľu o 3.00 SELČ vo Foxborough). Stredopoliara Neapola už netrápia žalúdočné problémy, pre ktoré vynechal štvrtkový tréning.
„Je v perfektnej kondícii a pripravený hrať,“ povedal tréner Škótska Steve Clarke, ktorý však dodal, že nechce na McTominaya vyvíjať tlak. „Mám tu 26 hviezd. Snažiť sa dať všetko na plecia jednej osoby nie je fér. Všetko, čo sme za uplynulých sedem rokov vybojovali, sme dosiahli súdržnosťou a tým, že každý spĺňa svoje úlohy,“ citovala 62-ročného kormidelníka agentúra AFP.
Škótov vo zvyšných dvoch dueloch C-skupiny čakajú semifinalista z MS 2022 Maroko a päťnásobní majstri sveta z Brazílie.
„Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdzuje, že Thomas Partey nemôže vycestovať z tréningovej základne Ghany v Bostone do Kanady na prvý zápas šampionátu proti Paname, pretože jeho žiadosť o vízum kanadská vláda zamietla,“ citovala z vyhlásenia FIFA agentúra DPA.
Tridsaťdvaročného bývalého hráča Arsenalu vlani v Londýne obvinili zo siedmich prípadov znásilnenia a jedného prípadu sexuálneho napadnutia v rokoch 2020 – 2022. Partey obvinenia poprel a v roku 2027 ho čaká súd.
Stredopoliar by však mal zasiahnuť do zvyšných dvoch duelov Ghany v L-skupine proti Anglicku a Chorvátsku. Tie sa uskutočnia v USA, kde vízum dostal. „FIFA sa nezúčastňuje na imigračných procesoch hostiteľských krajín vrátane udeľovania víz. Rovnako ako pri predchádzajúcich podujatiach, vláda hostiteľskej krajiny určuje, kto víza dostane,“ dodal riadiaci orgán svetového futbalu.
McTominay by mal nastúpiť v úvodnom dueli Škótska proti Haiti
Škótsky futbalový reprezentant Scott McTominay by mal zasiahnuť do úvodného zápasu svojho národného tímu na MS proti Haiti (v nedeľu o 3.00 SELČ vo Foxborough). Stredopoliara Neapola už netrápia žalúdočné problémy, pre ktoré vynechal štvrtkový tréning.
„Je v perfektnej kondícii a pripravený hrať,“ povedal tréner Škótska Steve Clarke, ktorý však dodal, že nechce na McTominaya vyvíjať tlak. „Mám tu 26 hviezd. Snažiť sa dať všetko na plecia jednej osoby nie je fér. Všetko, čo sme za uplynulých sedem rokov vybojovali, sme dosiahli súdržnosťou a tým, že každý spĺňa svoje úlohy,“ citovala 62-ročného kormidelníka agentúra AFP.
Škótov vo zvyšných dvoch dueloch C-skupiny čakajú semifinalista z MS 2022 Maroko a päťnásobní majstri sveta z Brazílie.