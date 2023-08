Valmiera deklasovala Tre Penne a je v 3. predkole EKL

EKL - odvetné zápasy 2. predkola:



Zimbru Kišiňov - Fenerbahce Istanbul 0:4 (0:0)



/prvý zápas 0:5, Fenerbahce postúpilo do 3. predkola/







Balzan FC - Neman Grodno 0:0 (0:0)



/prvý zápas 0:2, Neman postúpil do 3. predkola/







Swift Hesper - The New Saints 3:2 (1:1)



/prvý zápas 1:1, Hesperange postúpilo do 3. predkola/







Valmiera FK - SP Tre Penne 7:0 (4:0)



/prvý zápas 3:0, Valmiera postúpila do 3. predkola/







Partizani Tirana - Atletic Escaldes 4:1 (2:0)



/prvý zápas: 1:0, Tirana postúpila do 3. predkola/







Budučnosť Podgorica - FC Struga 3:4 (2:2)



/prvý zápas: 0:1, Struga postúpila do 3. predkola/

Bratislava 2. augusta (TASR) - Futbalisti lotyšskej Valmiery postúpili do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL). V odvetnom zápase deklasovali sanmarínske Tre Penne 7:0.V 3. predkole sa predstaví aj Fenerbahce Istanbul, ktorý zvíťazil v Kišiňove 4:0, na domácej pôde si poradil so Zimbru 5:0. Ďalej ide i bieloruský tím Neman Grodno, ktorému na postup stačila bezgólová remíza na ihrisku maltského Balzan FC. V prvom zápase triumfoval 2:0.Po výhre 3:2 nad waleským The New Saints postúpilo aj Hesperange. Luxemburský tím remizoval v prvom stretnutí 1:1. Do 3. predkola postúpil aj albánsky tím Partizani Tirana po domácom triumfe 4:1 nad Athleticom Escaldes.