Partizánska skupina ELN sľúbila, že prepustí Diazovho otca

Bogota 4. novembra (TASR) - Partizánska skupina Národná oslobodzovacia armáda (ELN) prepustí na slobodu otca kolumbijského futbalistu a hráča Liverpoolu Luisa Diaza, ktorého uniesla minulý víkend.



"Keď sme si overili, že ide o otca Lucha Diaza, bolo nariadené jeho prepustenie, pretože ide o príbuzného veľkého športovca, ktorého my Kolumbijčania všetci milujeme. Proces jeho prepustenia sa začal, chceme sa vyhnúť akémukoľvek incidentu," citovala z vyhlásenia ELN agentúra DPA.



Oboch rodičov Diaza uniesli ozbrojení muži na motorkách v sobotu na čerpacej stanici v malom meste Barrancas. Futbalistovu matku zachránila v priebehu niekoľkých hodín polícia, tá postavila zátarasy okolo mesta so 40.000 obyvateľmi, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc Kolumbie s Venezuelou. Diazov otec je však nezvestný a špeciálne jednotky ho hľadali aj v pohorí, ktoré sa rozprestiera v oboch krajinách. Polícia ponúkla odmenu 48.000 dolárov za informácie vedúce k unesenému, o podmienkach jeho prepustenia rokovala aj vládna delegácia.



Diaz je jeden z najtalentovanejších hráčov v Kolumbii, do Liverpoolu prestúpil vlani. Dvadsaťšesťročný útočník v nedeľu nehral proti Nottinghamu, v týždni však opäť trénoval so spoluhráčmi. Tréner "The Reds" Jürgen Klopp uviedol, že Diaz sa sám môže rozhodnúť, či chce nastúpiť na nedeľný duel proti Lutonu.