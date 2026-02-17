Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Passlerová nebude v stredu súčasťou talianskej štafety

Na snímke Rebecca Passlerová. Foto: TASR/AP

Taliansko postaví v štafete na 4x6 km kvarteto Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Hannah Auchentallerová a Michela Carrarová.

Autor TASR
Anterselva 17. februára (TASR) - Talianska biatlonistka Rebecca Passlerová nebude v stredu súčasťou štafety na ZOH 2026. V domácej Anterselve sa nepredstaví napriek tomu, že jej zrušili trest za pozitívny dopingový nález. Taliansko postaví v štafete na 4x6 km kvarteto Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Hannah Auchentallerová a Michela Carrarová, informovala o tom agentúra DPA.

Passlerová, päťnásobná medailistka z juniorských MS, mala ešte pred oficiálnym začiatkom ZOH pozitívny nález na letrozol. Látka sa užíva na liečbu rakoviny prsníka, no môže sa použiť aj na potlačenie vedľajších účinkov pôsobenia anabolických steroidov. Od roku 2008 je na zozname zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Passlerová tvrdila, že za pozitívnym nálezom bola kontaminácia.
