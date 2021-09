Pastore podpísal ročný kontrakt s Elche

Madrid 5. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Javier Pastore podpísal ročný kontrakt so španielskym klubom Elche.



Tridsaťdvaročný stredopoliar naposledy pôsobil v AS Rím, no nepresadil sa a s vedením klubu sa v auguste dohodol na ukončení kontraktu. Predtým pôsobil v Paríži Saint-Germain, s ktorým získal päť ligových titulov a v jeho farbách strelil 45 gólov v 269 zápasoch. V minulosti hral aj za Palermo a Atletico Huracan. Informovala agentúra AFP.