Pastoreho stovky dresov nájdu miesto v športovom múzeu v Cordobe
Cordoba 10. septembra (TASR) - Bývalý argentínsky futbalista Javier Pastore sa môže pochváliť unikátnou zbierkou vyše piatich stoviek dresov, ktoré si vymenil, či inak získal počas hráčskej kariéry. Nesebecky sa však rozhodol nedržať ich u seba doma, ale sprístupniť ich verejnosti - v športovom múzeu, ktoré plánuje otvoriť vo svojom rodisku a druhom najľudnatejšom argentínskom meste Cordobe.
Tridsaťšesťročný niekdajší ofenzívny stredopoliar už aktívne nehrá futbal. Momentálne žije v Madride a dlho rozmýšľal, ako by potešil svojich krajanov. „Chcem sa otvorením múzea odvďačiť ľuďom v mojom meste, podeliť sa s nimi o svoje životné skúsenosti a umožniť im vidieť dresy skvelých hráčov, ktorých som stretol,“ vysvetlil Pastore svoj zámer. „Nebudú tam však len futbalové dresy. Budú tam aj kúsky, ktoré nosia tenisti, jazdci MotoGP a iní športovci. Uchoval som si veľa vecí z viacerých športov. Mám v zbierke viac ako 500 dresov,“ citoval Pastoreho špecializovaný portál L´Equipe.
Priznal, že po skončení profesionálnej kariéry sa k nim dostáva ťažšie. Guráž žiadať o ne mu však rozhodne nechýba. „Všade, kam idem, si pýtam dresy. Keď ma usporiadatelia vidia na zápase v Paríži, s úsmevom mi vyhovejú a dovolia mi ísť za hráčom, ktorého dres chcem. Veľmi ma to baví robiť pre moje mesto,“ dodal.
Pastore pôsobil v argentínskych kluboch Talleres a Huracan, neskôr si to namieril do Európy. V Taliansku hrával za Palermo a AS Rím, v rokoch 2011-2018 si obliekal dres Paríža St. Germain, s ktorým získal päť titulov majstra Francúzska. Neskôr hral aj v Elche a katarskom klube Qatar SC. Argentínu reprezentoval v 29 zápasoch, strelil dva góly.
