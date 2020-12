Pastrňák daroval svoje auto zdravotnej sestre z bostonskej nemocnice

Boston 29. decembra (TASR) - Český hokejista David Pastrňák venoval zdravotnej sestre Kaitlin Hagstromovej svoje auto. Vozidlo Honda CR-V Hybrid získal v januári ako cenu pre najužitočnejšieho hráča v 65. Zápase hviezd zámorskej NHL.



Zdravotná sestra na bostonskej pohotovostnej klinike si našla darček po príchode do práce. V zasadacej miestnosti jej to na obrazovke ukázal počítač. "Viem, že si slobodná matka. Mňa vychovala slobodná matka. Viem, aké je to ťažké a koľko práce si to vyžaduje. Naozaj si vás veľmi vážim," napísal útočník Bostonu Bruins.



Český hokejista uviedol, že svoje vozidlo daruje skutočnej hrdinke, ktorá významne prispela k boju s koronavírusom v Bostone. Auto čakalo na Hagstromovú pred nemocnicou. V kufri bol Pastrňákov dres a nové korčule pre jej štvorročného syna Shauna. "Som naozaj vďačná. Nemôžem opísať slovami, čo to pre mňa znamená," citoval Hagstromovú oficiálny web profiligy.