Pastrňák dosiahol 800 bodov, Marchand: Je jeden z najlepších v lige

Boston 28. februára (TASR) - Český hokejový útočník David Pastrňák získal v nočnom zápase proti New Yorku Islanders svoj 800. bod v základnej časti NHL. Podarilo sa mu to v 734. zápase, čím dosiahol tretí najlepší výkon v histórii klubu Boston Bruins. Skôr na túto métu dosiahli iba legendárni Phil Esposito (492) a Bobby Orr (575.). Pastrňák podľa spoluhráča Brada Marchanda potvrdil svoj vysoký herný štandard a patrí ku kandidátom na ocenenie pre najužitočnejšieho hráča súťaže.



Pastrňák skóroval v 51. minúte, keď znížil na 1:2, no diváci v bostonskej TD Garden už ďalšie góly nevideli a tak Boston prehral už v piatom zápase za sebou. Na druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii stráca štyri body. Pastrňák si gólom proti "ostrovanom" predĺžil sériu zápasov s minimálne jedným bodom na 16 duelov. Vyrovnal tým český rekord Jaromíra Jágra a Roberta Langa. Počas tohto obdobia strelil 14 gólov, ku ktorým pridal 17 asistencií. "Myslím si, že by mal byť veľmi vysoko v súboji o cenu MVP (pre najužitočnejšieho hráča). Hrá na inej úrovni a je pôsobivé sledovať ho každý večer. Pre náš tím robí naozaj veľa a vedie našu ofenzívu. Je jeden z najlepších v lige," konštatoval kapitán tímu Marchand o Pastrňákovi, ktorý je líder tímového bodovania s priepastným 26-bodovým náskokom pred druhým v poradí Marchandom (47 bodov).



Český útočník nazbieral v 60 zápasoch prebiehajúcej sezóny 2024/2025 73 kanadských bodov za 31 gólov a 42 asistencií. Ak si udrží súčasné tempo, bude tretíkrát v kariére atakovať 100-bodovú hranicu, ktorú prekonal v predošlých dvoch sezónach. Na métu 800 bodov v kariére dosiahol v druhom najnižšom počte zápasov spomedzi českých hráčov. Skôr sa to podarilo iba Jaromírovi Jágrovi, ktorý ju pokoril v 626. zápase. Pastrňák má zatiaľ na konte 379 gólov a 421 asistencií.