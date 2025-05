Pastrňák má na čele produktivity už 9 bodov

Štatistiky MS 2025 po siedmom hracom dni



individuálne štatistiky



najproduktívnejší hráči: 1. David Pastrňák (ČR) 9 bodov (4 góly + 5 asistencií), 2. Nathan MacKinnon (Kan.) 8 (4+4), 3. Teuvo Teräväinen 8 (1+7), 4. Eeli Tolvanen (obaja Fín.) 7 (6+1), 5. Bo Horvat 7 (4+3), 6. Travis Konecny (obaja Kan.) 7 (2+5), 7. Roman Červenka (ČR) 7 (2+5), 8. Brandon Montour (Kan.) 7 (1+6), 9. Sven Andrighetto (Švajč.) 6 (5+1), 10. Lukáš Sedlák (ČR) 6 (3+3).







najlepší strelci: 1. Tolvanen 6 gólov, 2. Andrighetto 5, 3. Horvat, MacKinnon, Pastrňák, Cutter Gauthier (USA), Damien Rat (Švajč.), Stian Solberg (Nór.), Mika Zibanejad (Švéd.) všetci po 4.







najlepší nahrávači: 1. Teräväinen 7 asistencií, 2. Montour a Denis Malgin (Švajč.) obaja 6, 4. Červenka, Pastrňák a Filip Hronek (ČR) po 5, deväť hráčov po 4.







úspešnosť na vhadzovaniach: 1. Horvat 81,82 percent, 2. Hannes Björninen (Fín.) 80,36, 3. Mikael Backlund (Švéd.) 71,43, 4. Logan Cooley (USA) 70,77, 5. Elias Lindholm (Švéd.) 67,44, 6. Petr Kodýtek (ČR) 65,79, ... 10. Sebastián ČEDERLE 63,04, 18. Matúš SUKEĽ 58,11, 30. Dalibor DVORSKÝ (všetci SR) 53,66.







plus/mínus hodnotenie: 1. Teräväinen a Tolvanen obaja +7, 3. Červenka a Mikko Lehtonen (Fín.) obaja +7, 4. Pastrňák a Juho Lammikko (Fín.) obaja +6.







trestné minúty: 1. Pavol REGENDA (SR) 29 tr. minút, 2. Jordan Perret (Fr.) 25, 3. Patrik HREHORČÁK (SR) 25, 4. Doman Szongoth (Maď.) 10, 5. Rok Macuh (Slov.) 8, ... 16. Matúš SUKEĽ (SR) 4







brankári



percentuálna úspešnosť zákrokov: 1. Jacob Markström (Švéd.) 97,06 percent, 2. Juuse Saros 94,59, 3. Samuel Ersson (Švéd.) 94,44, 4. Joey Daccord (USA) 94,34, 5. Philipp Grubauer (Nem.) 94,00, 6. Marc-Andre Fleury (Kan.) 93,94, 7. Samuel HLAVAJ (SR) 93,22.







tímové štatistiky



úspešnosť streľby: 1. Česko 15,75 percent, 2. Švédsko 15,04, 3. Švajčiarsko 14,91, 4. Nemecko 13,33, 5. Kanada 12,43, 6. Lotyšsko 12,35, ... 16. SLOVENSKO 5,74.



úspešnosť využitia presiloviek: 1. Kanada 40,00 percent, 2. Francúzsko a Švajčiarsko po 33,33, 4. Česko, Kazachstan, Nórsko a USA po 27,27, ... 11. SLOVENSKO 15,38.



úspešnosť v oslabeniach: 1. Kanada a Švédsko 100 percent, 3. Lotyšsko 90, 4. SLOVENSKO 88,89, 5. Česko 85,71, 6. Rakúsko a Dánsko po 81,82.



najviac trestných minút: 1. SLOVENSKO 72, 2. Francúzsko 51, 3. Nórsko 36, 4. Dánsko 34, 5. Maďarsko 32, 6. Lotyšsko 30.

Štokholm/Herning 16. mája (TASR) - Český hokejový útočník David Pastrňák je po siedmom hracom dni najproduktívnejší hráč MS vo Švédsku a Dánsku. V štyroch zápasoch nazbieral deväť kanadských bodov za štyri góly a päť asistencií. Najlepší strelec doterajšieho priebehu je Fín Eeli Tolvanen, ktorý strelil vo štvrtkovom zápase proti Slovinsku štyri góly a na konte má celkovo šesť presných zásahov. Slovenskí hokejisti figurujú v popredí poradia najtrestanejších hráčov. Pavol Regenda je líder tejto štatistiky s 29 trestnými minútami, Patrik Hrehorčák je tretí s 25.Obaja slovenskí útočníci dostali vyššie tresty po potýčkach v úplnom závere predošlého zápasu s Francúzskom (2:1).Pastrňák sa udržal na čele poradia produktivity aj vďaka trom bodom (2+1) vo štvrtkovom zápase s Maďarskom, po ktorom sú Česi na čele herninskej B-skupiny. Za priebežne najlepším strelcom Tolvanenom nasleduje Švajčiar Sven Andrighetto, ktorý sa vo štvrtok takisto prezentoval štyrmi gólmi. Prispel nimi k víťazstvu Švajčiarov nad Nemeckom 5:1 a na konte má päť presných zásahov. Fínsky útočník Teuvo Teräväinen si v zápase so Slovinskom (9:1) pripísal šesť asistencií a v tomto ukazovateli je so siedmimi gólovými prihrávkami líder šampionátu. V kanadskom bodovaní figuruje na priebežnom 3. mieste. Kanaďan Bo Horvat je s 81,82-percentnou úspešnosťou líder na vhadzovaniach. Najlepší zo Slovákov Sebastián Čederle figuruje na 10. mieste s úspešnosťou 63,04. Nad 50-percent dosiahli aj jeho spoluhráči Matúš Sukeľ (58,11) a Dalibor Dvorský (53,66). Švéd Jacob Markström je na čele poradia brankárov na základe úspešnosti zákrokov. V doterajšom priebehu šampionátu zneškodnil 97,06 percent streleckých pokusov súperov. Slovenský brankár Samuel Hlavaj figuruje s 93,22-percentami na 7. mieste.Vyššie tresty v zápase s Francúzskom sa premietli aj do poradia tímov s najvyšším počtom trestných minút. Na prvom mieste sú práve hráči Slovenska, ktorí doteraz inkasovali 72 trestných minút. Zverenci Vladimíra Országha zároveň figurujú na štvrtom mieste v úspešnosti v oslabeniach. V doterajšom priebehu turnaja ubránili 88,89 percent početných nevýhod. Na čele poradia sú hráči Kanady a Švédska, ktorí v oslabení zatiaľ neinkasovali. Kanaďania sú lídri aj vo využívaní presiloviek, v ktorých dosiahli 40-percentnú úspešnosť. Slovenskí reprezentanti sú v tomto ukazovateli na 11. mieste s 15,38-percentami.Úradujúci majstri sveta Česi figurujú na prvom mieste v úspešnosti streľby. Cestu do bránky si našlo 15,75-percent ich streleckých pokusov. Slováci sú v tejto štatistike na poslednom 16. mieste s 5,74-percentnou úspešnosťou.