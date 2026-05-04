Pastrňák na šampionáte neposilní Česko
Autor TASR
Praha 4. mája (TASR) - Česká hokejová reprezentácia nebude môcť na májových MS vo Švajčiarsku počítať s Davidom Pastrňákom. Dvadsaťdeväťročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu Bruins v 1. kole play off zámorskej NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych.
Pastrňák v rozhovore zhrnul nevydarenú sezónu svojho klubu. Zakrátko čelil otázke, či je nejaká šanca, že sa predstaví na svetovom šampionáte. „Nemyslím si. Potrebujem čas na oddych. Niečo by sa muselo drasticky zmeniť, aby som mohol prísť,“ uviedol Pastrňák podľa portálu iDnes.cz. Nejasná situácia je zatiaľ okolo jeho klubového spoluhráča Pavla Zachu, ktorému sa generálny manažér českej reprezentácie Jiří Šlégr počas víkendu nedovolal. „Tiež sa mu narodila dcéra, nemal jednoduchú sezónu. Utrpel otras mozgu a prišiel o olympijský turnaj, takže si počkáme a nebudeme robiť unáhlené závery,“ povedal Šlégr.
Pastrňák má na konte šesť účastí na MS, vo februári tohto roka reprezentoval Česko aj na olympijskom turnaji v Miláne. V profilige zaznamenal štvrtú základnú časť za sebou s aspoň 100 bodmi.
