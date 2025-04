POSILA: Pastrňák pomôže Česku na MS

Praha 28. apríla (TASR) - Český hokejista David Pastrňák sa pripojí k reprezentácii na blížiacich sa MS v Dánsku a Švédsku. Dvadsaťosemročný útočník Bostonu Bruins v NHL informáciu potvrdil serveru iSport.cz. K tímu sa pripojí po Českých hrách v Brne, krátko pred odletom do dejiska šampionátu.



O jeho možnom príchode sa hovorilo od momentu, ako Boston stratil nádej na postup do play off o Stanleyho pohár. Pastrňáka tak čaká šiesty svetový šampionát. Po prvý raz sa na vrcholnom podujatí predstavil v roku 2016. Medaily sa dočkal na MS 2022 vo Fínsku, v zápase o bronz prispel hetrikom k triumfu nad USA. Počas vlaňajšieho finále v Prahe pomohol svojmu tímu k zisku titulu majstrov sveta, keď strelil zlatý gól proti Švajčiarom.