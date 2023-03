Pastrňák podpísal šiestu najlukratívnejšiu zmluvu v histórii profiligy

najlukratívnejšie kontrakty v NHL:



1. Shea Weber 110 miliónov dolárov



2. Sidney Crosby 104,4 milióna



3. Nathan MacKinnon 100,8 milióna



4. Connor McDavid 100 miliónov



5. Erik Karlsson 92 miliónov



6. David Pastrňák 90 miliónov

Boston 2. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Boston Bruins predĺžil zmluvy s českým útočníkom Davidom Pastrňákom o osem rokov do sezóny 2030/31. Dvadsaťšesťročný Čech zarobí ročne v priemere 11,25 milióna dolárov a celková hodnota kontraktu je 90 miliónov, čo je šiesta najvyššia zmluva v histórii NHL.Pastrňák nazbieral v prebiehajúcej sezóne 80 bodov (42+38) v 60 zápasoch. V Bostone pôsobí od ročníka 2014/15, pred ktorým ho Bruins draftovali v 1. kole z celkového 25. miesta. Za klub odohral 570 stretnutí základnej časti, v ktorých nazbieral 584 bodov (282+302). V histórii organizácie je 14. najproduktívnejší hráč, spomedzi Európanov nazbieral viac bodov iba jeho krajan David Krejčí (777). V 70 dueloch play off pridal 30 gólov a 44 asistencií.Hokejový spravodajca TSN Darren Dreger poznamenal, že Pastrňák má v prvých piatich rokoch zmluvy klauzulu o zákaze výmeny bez hráčovho súhlasu do iného tímu profiligy.