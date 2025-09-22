< sekcia Šport
Pastrňák sa zapojil do prípravy Bostonu pred novou sezónou
V pondelok vykorčuľoval na ľad v prvom útoku spoločne s Morganom Geekiem a Eliasom Lindholmom.
Autor TASR
Boston 22. septembra (TASR) - Český hokejista David Pastrňák sa zapojil do prípravy Bostonu Bruins pred novou sezónou NHL. Najlepší strelec „medveďov" z uplynulého ročníka nestihol začiatok tréningového kempu pre zápal šliach. V pondelok vykorčuľoval na ľad v prvom útoku spoločne s Morganom Geekiem a Eliasom Lindholmom.
Dvadsaťdeväťročný Pastrňák bol v uplynulej sezóne na čele štatistík spomedzi hráčov Bostonu. V 82 dueloch nazbieral 106 bodov (43+63), čo bolo takmer dvakrát viac ako zaznamenal Geekie. Všetky zápasy základnej časti odohral Pastrňák v tretej sezóne za sebou, Bruins sa však prvýkrát od roku 2016 nedostali do play off. Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.
