Pastrňák sa zapojil do prípravy Bostonu pred novou sezónou

David Pastrňák počas tréningu na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 10. mája 2018 v Kodani. Foto: TASR - Martin Baumann

V pondelok vykorčuľoval na ľad v prvom útoku spoločne s Morganom Geekiem a Eliasom Lindholmom.

Autor TASR
Boston 22. septembra (TASR) - Český hokejista David Pastrňák sa zapojil do prípravy Bostonu Bruins pred novou sezónou NHL. Najlepší strelec „medveďov" z uplynulého ročníka nestihol začiatok tréningového kempu pre zápal šliach. V pondelok vykorčuľoval na ľad v prvom útoku spoločne s Morganom Geekiem a Eliasom Lindholmom.

Dvadsaťdeväťročný Pastrňák bol v uplynulej sezóne na čele štatistík spomedzi hráčov Bostonu. V 82 dueloch nazbieral 106 bodov (43+63), čo bolo takmer dvakrát viac ako zaznamenal Geekie. Všetky zápasy základnej časti odohral Pastrňák v tretej sezóne za sebou, Bruins sa však prvýkrát od roku 2016 nedostali do play off. Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.
