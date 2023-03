Pastrňák strelil 50. gólov ako tretí Čech po Jágrovi a Hejdukovi

New York 27. marca (TASR) - Český hokejový útočník David Pastrňák sa prvýkrát v kariére dostal na métu 50 gólov v základnej časti NHL. Po dvoch presných zásahov v nočnom zápase proti Arizone je s 51 gólmi naďalej druhý v poradí najlepších strelcov súťaže. Zároveň prekonal hranicu 600 bodov v NHL.



Pastrňák sa stal tretím českým hráčom, ktorý strelil 50 gólov. Túto hranicu trikrát prekonal Jaromír Jágr (naposledy v sezóne 2005/2006) a raz Milan Hejduk. Českým gólovým maximom v základnej časti je Jágrových 62 gólov v ročníku 1995/1996. Už v sezóne 2019/2020 mal na dosah 50 gólov, no sezónu predčasne ukončili pre pandémiu a Pastrňák nepridal ďalšie k 48 gólom. Aj to mu však stačilo k tomu, aby prvýkrát v kariére získal trofej Mauricea Richarda (spoločne s rovnako 48-gólovým Alexandrom Ovečkinom). "Nikdy neviete, čo sa môže stať. Mal som veľa zápasov, aby som sa dostal na 50 gólov. Je to príjemné, no ešte príjemnejšie je zdieľať to so spoluhráčmi a tešiť sa z toho, že tieto góly pomáhajú víťazstvám. S nimi je to ešte lepšie," poznamenal Pastrňák. Tréner Bostonu Jim Montgomery nemal proti Caroline k dispozícii dvoch z ofenzívnych lídrov Patricea Bergerona a Brada Marchanda. Podľa kormidelníka "medveďov" sa počas ich absencie ukázali nielen strelecké, ale aj vodcovské schopnosti Pastrňáka: "Mohli ste to vidieť. Prevzal ťarchu na svoje plecia a všetko urobil správnym spôsobom."



Sezóna 2022/2023 je pre Pastrňáka gólovo aj bodovo (zatiaľ 97) najúspešnejšia v kariére, ale k druhému zisku trofeje pre najlepšieho strelca súťaže má stále pomerne ďaleko. S 51 gólmi je síce druhý v poradí strelcov súťaže, no na lídra tejto štatistiky Connora McDavida má deväť zápasov pred koncom 9-gólovú stratu. Pri zachovaní si súčasného gólového tempa by mohol nastrieľať 55 gólov.



Pastrňák je od sezóny 1993/1994 prvý hráč Bruins, ktorý strelil 50 gólov. Pred ním sa to podarilo súčasnému prezidentovi klubu Camovi Neelymu.



Pastrňák nazbieral 600 bodov v 583 zápasoch, čo je v histórii Bostonu tretí najlepší výkon. Skôr sa to podarilo iba legendárnym obrancom Bobbymu Orrovi (461 zápasov) a Rayovi Bourqueovi (569). Proti Caroline strelil svoj jubilejný 100. presilovkový gól. Zároveň sa stal šiestym hráčom Bruins, ktorý strelil v jednej sezóne 50 gólov. Pred ním dosiahli na túto hranicu Phil Esposito (päťkrát), Cam Neely (trikrát), Ken Hodge, Rick Middleton a Johnny Bucyk.