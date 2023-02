Pastrňák v súťaži zručností napodobnil Adama Sandlera z filmu Rivali

Sunrise 4. februára (TASR) - Český hokejový útočník David Pastrňák potvrdil povesť hokejového šoumena aj počas súťaží zručností v úvodný deň All Star víkendu. V disciplíne "Breakaway Challenge," ktorá spočívala v snahe o kreatívne prevedenie samostatných nájazdov, napodobnil amerického herca Adama Sandlera z filmu Happy Gilmore, ktorý je na Slovensku známy ako Rivali.



Sandler hrá vo filme dospievajúceho mladíka, ktorý sníva o kariére hokejistu, no nemá dostatočný talent. Pastrňák sa snažil napodobniť Sandlerove pohyby a do svojho predstavenia zahrnul aj golf, ktorý je dôležitá súčasť filmu. Happy Gilmour, ktorého hrá Sandler, časom pochopí, že jeho štýl streľby sa viac hodí do golfu. Pastrňáka inšpirovala aj skutočnosť, že Sandler sa vo filme objavuje v drese Bostonu. "Bola to pre mňa jednoduchá voľba," poznamenal Pastrňák, ktorému pomohol aj spoluhráč z Bostonu brankár Linus Ulmmark. Ten bol jeho caddy, teda nosič golfových palíc. Zaujímavosťou je, že film natočili v rovnakom roku, v akom sa Pastrňák narodil - 1996.



Pastrňák si obliekol dres Bostonu s číslom 18 a menovkou "Gilmore." Na prázdnu bránku šiel pomaly s golfovou palicou a golfovým posúvaním do nej dopravil puk. Za mohutného aplauzu publika napodobnil Sandlerovu oslavu gólu z filmu. Od špeciálnej päťčlennej poroty dostal 38 bodov, čo stačilo na druhé miesto v hodnotení disciplíny za dvojicu Alexander Ovečkin, Sidney Crosby, ktorá zabodovala vďaka 4-ročnému Ovečkinovmu synovi.



Pastrňák je známy aj svojimi pestrými oblekmi a ani v tomto smere nesklamal. Predviedol sa v štýlovom bielomodrom obleku. Počas prvého dňa All Star víkendu sa prezentoval v dobrej nálade, ku ktorej mu nepochybne pomohol doterajší vývoj súťaže. Jeho tím Boston Bruins je priebežný líder NHL a Pastrňák má po 51 zápasoch na konte 38 gólov a 72 bodov. Po sezóne 2022/2023 sa mu skončí šesťročná zmluva, v ktorej mal priemerný ročný plat 6,6 milióna dolárov. Dá sa očakávať, že nový kontrakt bude vyšší, v zámorí sa hovorí o sume nad 10 miliónov. Počas All Star víkendu uviedol, že jeho novú zmluvu má v rukách agent J. P. Barry. "Netreba sa ponáhľať. V polovici sezóny sa sústredím iba na hokej a všetko s ním spojené. O situácii ohľadom zmluvy nepremýšľam. Naozaj nie. Je to v rukách môjho agenta a vedenia Bruins. Ja sa zameriavam na svoje výkony."



Pre zámorské médiá sa obdivne vyjadril na adresu útočníka Pittsburghu Sidneyho Crosbyho. "Je jedno, koľko má rokov. Stále je to rovnaký hráč, neuveriteľne silný s pukom. Vždy som chcel byť ako on. Ľudia si myslia, že to má jednoduché, ale nevidia tú tvrdú prácu."