Pastrňáka Boston uvoľnil, o jeho účasti sa rozhodne v pondelok

Praha 23. apríla (TASR) - Českú hokejovú reprezentáciu môže na MS vo Švédsku a Dánsku (od 9. do 25. mája) posilniť útočník David Pastrňák z Bostonu Bruins. O jeho účasti sa definitívne rozhodne v pondelok.



Dvadsaťosemročný útočník dostal súhlas na účasť od generálneho manažéra "medveďov" Dona Sweeneyho. „Vyjadrenie Sweeneyho je na základe toho, že sme sa dohodli my dvaja, že Davida uvoľní. Neznamená to ale, že David pôjde na MS. Dohodli sme sa spolu, že si v pondelok povieme finálnu odpoveď, zatiaľ to zostáva takto,“ uviedol pre iDNES.cz generálny manažér reprezentácie Jiří Šlégr. Pastrňák v tejto sezóne odohral v základnej časti všetkých 82 zápasov, nazbieral 106 bodov (43+63), rovnako ako Leon Draisaitl z Edmontonu. Produktívnejší boli iba Nikita Kučerov z Tampy (121) a Nathan MacKinnon z Colorada (116).



Bruins dali spoločne s ním "zelenú" Jakubovi Laukovi, naopak Pavel Zacha tohtoročný šampionát vynechá, keďže v zámorí neprešiel zdravotnou prehliadkou.