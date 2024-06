Päť zo šiestich slovenských lodí postúpilo do semifinále C1 v Krakove

Krakov 14. júna (TASR) - Päť z celkovo šiestich slovenských lodí sa prebojovalo do semifinále C1 na podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v Krakove. Michal Martikán, Matej Beňuš a Marko Mirgorodský sa kvalifikovali už z prvých rozjázd. Ich krajanky Simona Glejteková a Soňa Stanovská si taktiež vybojovali semifinálovú účasť v rovnakej disciplíne.



Martikán obsadil v prvej rozjazde spoločné štvrté miesto s Francúzom Julesom Bernardetom, mali odstup 3,05 sekundy za víťazom Miquelom Travem zo Španielska. V rovnakej jazde uspel aj Beňuš, ktorý skončil hneď za nimi na 6. mieste (+3,23 s). Trojicu postupujúcich Slovákov skompletizoval Mirgorodský, ktorý skončil jedenásty so štyrmi trestnými minútami (+5,90), bez nich by bol druhý.



Medzi ženami Glejteková aj s dvoma dotykmi finišovala na 19. pozícii, keď stratila 18,24 na prvú Austrálčanku Jessicu Foxovú. Dvojicu postupujúcich Sloveniek skompletizovala v druhej rozjazde Stanovská, ktorá skončila štvrtá, zaostala o 3,20 sekundy za Španielkou Miren Lazkanovou. Do ďalšej fázy nepostúpila Monika Škáchová, inkasovala "päťdesiatku" na osemnástej bránke.



Semifinále žien je na programe v sobotu o 9.00 h, muži vyštartujú do boja o finálové miestenky o 10.05.