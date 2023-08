Paták vystúpil z FAČR, tá chystá spolu s Fortunou trestné oznámenie

Praha 23. augusta (TASR) - Futbalová asociácia Českej republiky (FAČR) nemôže potrestať rozhodcu Michala Patáka za kontroverzný verdikt v nedeľňajšom zápase tretej českej ligy. Český arbiter z nej totiž vystúpil po inkriminovanom stretnutí medzi FK Admira Praha a B-tímom Českých Budějovíc (2:1). FAČR však spolu so stávkovou kanceláriou Fortuna chystajú trestné oznámenie.



V spomínanom dueli nariadil Paták mimoriadne sporný pokutový kop v nadstavenom čase prvého polčasu. Jeho dĺžka bola päť minút, penaltu nariadil vo ôsmej a k jej exekúcii prišlo v desiatej minúte. Rozhodca sa mal podľa českých médií vyhrážať úspešnému strelcovi Miroslavovi Horákovi. Ak by penaltu úmyselne nepremenil, hrozila by mu červená karta. Nadstavenia v prvom ani druhom polčase navyše nekorešpondovali so zápisom zo zápasu, čo odhalil delegát stretnutia.



Podozrenie, prečo bol zápas takýmto spôsobom ovplyvnený, smeruje k stávkovaniu. Niektoré stávkové kancelárie zaznamenali v priebehu úvodného dejstva neobvyklý počet tipov na to, že do prestávky padne ešte jeden gól. "Fortuna je významný partner českého futbalu a hovoril som s jej generálnym riaditeľom Davidom Vaňkom. Máme nielen rovnaké indície ohľadom spomínaného zápasu, ktoré FAČR monitoruje vo svojom programe Integrita, ale hlavne rovnaký pohľad na to, že je neprijateľné takýmto nechutným spôsobom poškodzovať futbal," uviedol v utorok predseda FAČR Petr Fousek.



Pražská Admira sa už od duelu dištancovala od konania rozhodcu, svojmu nedeľňajšiemu súperovi navyše ponúkla opakovanie inkriminovaného zápasu. Budějovice s týmto návrhom súhlasili, no konečné rozhodnutie je na FAČR. "Športovo-technická komisia Riadiacej komisie pre Čechy (STK ŘKČ) schválila výsledky 3. kola zápasov ŘKČ okrem výsledku zápasu ČFL Admira Praha - Dynamo České Budějovice B. O osude tohto stretnutia rozhodne STK ŘKČ na základe rokovania odborných komisií ŘKČ (disciplinárna komisia), FAČR (etická komisia) a Výkonného výboru FAČR, ktorý sa mimoriadnymi okolnosťami tohto stretnutia bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí 5. septembra," vyjadrila sa asociácia.