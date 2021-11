STÁLE BODUJE: Ni Sia Lien, ktorá má 58 rokov, získala na MS bronz

Houston 28. novembra (TASR) - Päťdesiatosemročná Ni Sia Lien získala na MS v stolnom tenise medailu pre Luxembursko. Spolu s 29-ročnou partnerkou Sarah De Nutteovou sa v sobotu prebojovala do semifinále štvorhry.



Po 3:0 s Archanou Girishovou Kamathovou a Manikou Batraovou z Indie čaká Luxemburčanky duel s čínskými favoritkami Wang Man-jü a Sun Jing-ša. Dvojica však už má istý bronz, keďže o 3. miesto sa na svetovom šampionáte nehrá extra zápas. "Hviezdna hodina luxemburského stolného tenisu," citovala agentúra dpa vyhlásenie národného zväzu FLTT.



Ni Sia Lien je fenomén. Už v roku 1983 sa stala s družstvom Číny majsterkou sveta. V roku 1989 sa presťahovala do Luxemburska, za ktoré začala hrať o dva roky neskôr. V rokoch 1998 a 2002 získala na ME titul vo dvojhre.