Pätica Kanaďanov neskompletizovala trojkorunu
Viacero amerických hráčov triumfom v Miláne zvýšilo svoje šance na dosiahnutie Zlatej trojkoruny.
Autor TASR
Miláno 22. februára (TASR) - Kanadskí hokejisti Brad Marchand, Nathan MacKinnon, Sam Reinhart, Mark Stone a Darcy Kuemper nevyužili príležitosť skompletizovať tzv. Zlatú trojkorunu. Všetci menovaní už počas kariéry získali titul majstra sveta aj Stanleyho pohár a ziskom olympijského zlata sa mohli stať členmi Triple gold clubu (TGC). V ňom naďalej figuruje 30 hráčov a jeden tréner.
Prestížny klub sa mohol rozrásť prvýkrát od ZOH 2022, keď doň vstúpil Valtteri Filppula, ktorý je zatiaľ jediný Fín s triumfom na ZOH, MS aj v Stanleyho pohári. Darcy Kuemper sa mohol stať prvým brankárom s týmito tromi prvenstvami, no na turnaji neodchytal ani minútu. Kanaďania prehrali vo finále s USA 1:2 po predĺžení.
Viacero amerických hráčov triumfom v Miláne zvýšilo svoje šance na dosiahnutie Zlatej trojkoruny. Zatiaľ sa to nepodarilo žiadnemu americkému hokejistovi, no viacerým z nich ostáva po ZOH 2026 už získať iba jednu trofej. Útočníci Tage Thompson, Clayton Keller obranca Zach Werenski a brankár Jeremy Swayman boli súčasťou amerického tímu aj na vlaňajších MS, na ktorých USA získali zlato. Na vstup do Triple gold clubu ešte potrebujú získať Stanleyho pohár. Zlato z MS aj ZOH má aj obranca Jackson LaCombe, no ten v Miláne nezasiahol do hry.
Útočník Jack Eichel už získal Stanleyho pohár a aj zlato na ZOH. Hoci v minulosti štartoval na troch MS, na vlaňajšom zlatom šampionáte chýbal. Titul majstra sveta ako vstupenka do TGC chýba aj Jakeovi Guentzelovi a dvojnásobnému víťazovi Stanleyho pohára Matthewovi Tkachukovi.
Členovia Triple gold clubu (Stanleyho pohár, olympijské zlato, zlato z MS):
Tomas Jonnson, Mats Näslund, Hakan Loob, Peter Forsberg, Nicklas Lidström, Fredrik Modin, Niklas Kronwall, Henrik Zetterberg, Mikael Samuelsson (všetci Švéd.), Rob Blake, Joe Sakic, Brendan Shanahan, Scott Niedermayer, Chris Pronger, Eric Staal, Jonathan Toews, Patrice Bergeron, Sidney Crosby, Jay Bouwmeester, Corey Perry (všetci Kan.), Jaromír Jágr, Jiří Šlégr (obaja ČR), Alexej Gusarov, Valerij Kamenskij, Vjačeslav Fetisov, Igor Larionov, Alexander Mogiľnij, Vladimir Malachov, Pavel Dacjuk (všetci Rus.), Valtteri Filppula (Fín.), tréner: Mike Babcock (Kan.)
