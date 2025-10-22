< sekcia Šport
Pätica nikéligistov postúpila do osemfinále, Spartak až v rozstrele
„Andeli“ rozhodli o výhre na pôde druholigového Šamorína až v jedenástkovom rozstrele.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Pätica futbalových klubov Niké ligy potvrdila v stredajších dueloch 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu pozíciu favoritov. V osemfinále nebudú chýbať KFC Komárno, AS Trenčín, MFK Ružomberok, FC Košice ani obhajca Spartak Trnava.
Práve „andeli“ rozhodli o výhre na pôde druholigového Šamorína až v jedenástkovom rozstrele. Ako jediný zaváhal z bieleho bodu Abov Avetisjan. Len tesne vyhral i druhý finalista predošlej edície súťaže z Ružomberka, keď v prevahe triumfoval vo Zvolene 1:0. Najvýraznejšie víťazstvo zaznamenali Košice v Zlatých Moravciach (4:2), pri výhre pomohol dvojgólový chorvátsky útočník Karlo Miljanič.
4. kolo Slovnaft Cupu - sumáre
FC Slovan Galanta - KFC Komárno 2:3 (0:2)
Góly: 51. Kováč, 63. Mečiar - 5. Bayemi, 40. Mišovič, 89. Mashike
OFK Dynamo Malženice - AS Trenčín 1:3 (0:1)
Góly: 62. Druga - 7. Sabljic, 83. Kasana, 85. Adamkovič
MFK Zvolen - MFK Ružomberok 0:1 (0:0)
Gól: 60. Chrien. ČK: 45.+1. Dvorský (Zvolen)
FC ŠTK 1914 Šamorín - FC Spartak Trnava 1:1, 4:5 v rozstrele z 11 m
Góly: 66. Ballack - 18. Gong. ČK: 90.+1. Kucman (po 2. ŽK) - 42. Kratochvíl
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Košice 2:4 (1:1)
Góly: 9. Nonikašvili, 90.+1. Kuzma - 71. a 90. Miljanič, 38. Perišič, 84. Jones (z 11 m)
