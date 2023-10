Pätica tímov si môže zabezpečiť miestenku na futbalové ME 2024

Program 7. kola kvalifikácie ME 2024:



ŠTVRTOK 12. októbra



A-skupina:



20.45 Španielsko - Škótsko



20.45 Cyprus - Nórsko



tabuľka:



1. Škótsko 5 5 0 0 12:1 15



2. Španielsko 4 3 0 1 16:3 9



3. Nórsko 5 2 1 2 7:8 7



4. Gruzínsko 5 1 1 3 5:13 4



5. Cyprus 5 0 0 5 2:17 0





D-skupina:



18.00 Lotyšsko - Arménsko



20.45 Chorvátsko - Turecko



tabuľka:



1. Chorvátsko 4 3 1 0 9:1 10



2. Turecko 5 3 1 1 8:6 10



3. Arménsko 5 2 1 2 8:7 7



4. Wales 5 2 1 2 6:7 7



5. Lotyšsko 5 0 0 5 3:13 0





E-skupina:



20.45 Albánsko - Česko



20.45 Faerské ostrovy - Poľsko



tabuľka:



1. Albánsko 5 3 1 1 8:3 10



2. Česko 4 2 2 0 7:2 8



3. Moldavsko 5 2 2 1 5:5 8



4. Poľsko 5 2 0 3 6:8 6



5. Faerské ostr. 5 0 1 4 2:10 1





I-skupina:



20.45 Izrael - Švajčiarsko /ODLOŽENÝ/



20.45 Andorra - Kosovo



20.45 Bielorusko - Rumunsko



tabuľka:



1. Švajčiarsko 6 4 2 0 17:5 14



2. Rumunsko 6 3 3 0 9:4 12



3. Izrael 6 3 2 1 7:7 11



4. Bielorusko 6 1 1 4 4:11 4



5. Kosovo 6 0 4 2 5:8 4



6. Andorra 6 0 2 4 3:10 2





PIATOK 13. októbra



B-skupina:



20.45 Holandsko - Francúzsko



20.45 Írsko - Grécko



tabuľka:



1. Francúzsko 5 5 0 0 11:0 15



2. Holandsko 4 3 0 1 8:5 9



3. Grécko 5 3 0 2 10:5 9



4. Írsko 5 1 0 4 5:7 3



5. Gibraltár 5 0 0 5 0:17 0





F-skupina:



18.00 Estónsko - Azerbajdžan



20.45 Rakúsko - Belgicko



tabuľka:



1. Belgicko 5 4 1 0 13:1 13



2. Rakúsko 5 4 1 0 12:4 13



3. Švédsko 5 2 0 3 11:8 6



4. Azerbajdžan 4 0 1 3 2:11 1



5. Estónsko 5 0 1 4 2:16 1





J-skupina:



20.45 Portugalsko - SLOVENSKO



20.45 Island - Luxembursko



20.45 Lichtenštajnsko - Bosna a Hercegovina



tabuľka:



1. Portugalsko 6 6 0 0 24:0 18



2. SLOVENSKO 6 4 1 1 8:2 13



3. Luxembursko 6 3 1 2 7:16 10



4. Bosna a Hercegovina 6 2 0 4 5:9 6



5. Island 6 2 0 4 10:9 6



6. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 1:19 0





SOBOTA 14. októbra



C-skupina:



15.00 Ukrajina - Severné Macedónsko



20.45 Taliansko - Malta



tabuľka:



1. Anglicko 5 4 1 0 16:2 13



2. Taliansko 4 2 1 1 6:4 7



3. Ukrajina 5 2 1 2 6:7 7



4. Sev. Macedónsko 5 2 1 2 7:12 7



5. Malta 5 0 0 5 1:11 0





G-skupina:



18.00 Bulharsko - Litva



20.45 Maďarsko - Srbsko



tabuľka:



1. Maďarsko 4 3 1 0 7:1 10



2. Srbsko 5 3 1 1 9:4 10



3. Čierna Hora 5 2 2 1 5:5 8



4. Bulharsko 5 0 2 3 3:8 2



5. Litva 5 0 2 3 4:10 2





H-skupina:



15.00 Severné Írsko - San Maríno



18.00 Slovinsko - Fínsko



20.45 Dánsko - Kazachstan



tabuľka:



1. Slovinsko 6 4 1 1 13:6 13



2. Dánsko 6 4 1 1 12:5 13



3. Fínsko 6 4 0 2 11:4 12



4. Kazachstan 6 4 0 2 9:5 12



5. Sev. Írsko 6 1 0 5 4:8 3



6. San Maríno 6 0 0 6 0:21 0

Bratislava 11. októbra (TASR) - Päť krajín môže získať miestenku na futbalové ME 2024 už v októbrovom siedmom kole kvalifikácie. Jednou z nich je aj Portugalsko, ktoré má šancu spečatiť svoju účasť na šampionáte v zápase proti Slovensku. Stretnutie je na programe v piatok o 20.45 h v Porte.Ďalším tímom, ktorý sa môže v predstihu kvalifikovať na EURO, je Škótsko. Prekvapenie A-skupiny ju vedie s pätnástimi bodmi a jedným inkasovaným gólom pred favorizovaným Španielskom. Práve na jeho pôde môžu Škóti získať vo štvrtok miestenku na štvrtý európsky šampionát v histórii. "," povedal brankár Liam Kelly pre škótske média. Jeho tím potrebuje v Seville tri body, ktoré by mu zabezpečia postup napriek tomu, že domáci majú zápas k dobru. Tím trénera Steveho Clarka bude mať istotu postupu aj v prípade víťazstva Cypru nad Nórskom v súbežne hranom zápase bez ohľadu na výsledok svojho stretnutia.Priamy súboj o ME zvedú v piatok v F-skupine Rakúsko a Belgicko. Dvojicu delí na čele tabuľky len skóre a najbližšie Švédsko zaostáva o sedem bodov. Domáci už dokázali s favorizovaným súperom remizovať a v septembri potvrdili svoje postupové ambície triumfom 3:1 vo Švédsku. Pri chuti sú však aj Belgičania, prehru neokúsili od vlaňajších MS v Katare a v predchádzajúcich štyroch zápasoch na trávniku súpera strelili desať gólov. "," povedal rakúsky reprezentant Romano Smith.Stopercentnému Portugalsku, ktoré nestratilo v J-skupine ani bod a vedie ju so skóre 24:0, stačí za určitých okolností proti Slovensku aj remíza. Prvý zápas na Tehelnom poli vyhrali majstri Európy z roku 2016 najtesnejším rozdielom 1:0. "," povedal kanonier Rafael Leao.Dobré vyhliadky na postup majú v B-skupine aj vicemajstri sveta Francúzi. V piatok potrebujú triumf na pôde druhého Holandska, ktoré za nimi zaostáva o šesť bodov. Tímu trénera Didiera Deschampsa stačí v prípade triumfu Írska nad Gréckom aj remíza. Kormidelníkovi Francúzska nebudú k dispozícii zranení obrancovia Jules Kounde a Dayot Upamecano, no komplikácie má aj ich súper. Trénerovi Ronaldovi Koemanovi chýbajú Cody Gakpo, Frenkie de Jong či Matthijs de Ligt.Európska futbalová únia (UEFA) preložila stretnutie I-skupiny medzi Izraelom a Švajčiarskom (12. októbra) na 15. novembra. Dôvodom je vojenský konflikt medzi Izraelom a militantným palestínskym hnutím Hamas, ktorý prepukol v sobotu ráno.