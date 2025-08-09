Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Patiots si uctili Bradyho, postavili mu sochu

Bronzová socha bývalého quarterbacka New England Patriots Toma Bradyho bola odhalená na Patriot Place Plaza pred predsezónnym futbalovým zápasom NFL medzi Washington Commanders a New England Patriots v piatok 8. augusta 2025 vo Foxborough v štáte Massachusetts. Foto: TASR/AP

Brady priviedol Patriots šesťkrát k zisku Super Bowlu.

Autor TASR
Boston 9. augusta (TASR) - Bývalý hráč amerického futbalu Tom Brady sa dočkal pocty od svojho dlhoročného tímu NFL New England Patriots. Stal sa prvým hráčom v dejinách klubu, ktorému pred štadiónom postavili sochu.

Brady priviedol Patriots šesťkrát k zisku Super Bowlu. „Cítim mimoriadnu vďačnosť a som poctený. Priznám sa, trochu sa cítim starý. Podobnej pocty sa zväčša dostane iba niekomu, kto je naozaj starý,“ povedal podľa DPA 48-ročný Brady, ktorý odohral v NFL 23 sezón a trikrát získal cenu MVP.
