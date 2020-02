Päťnásobná grandslamová víťazka Šarapovová ukončila kariéru

Moskva 26. februára (TASR) - Päťnásobná grandslamová víťazka Maria Šarapovová ukončila tenisovú kariéru. Povedala to v stredu pre magazín Vogue.



"Dovidenia. Po 28 rokoch a piatich tituloch na grandslamoch som pripravená na nové výzvy," uviedla 32-ročná Ruska. Bývalá svetová jednotka získala celkovo 36 titulov na okruhu WTA, štyri na turnajoch ITF. Vo Wimbledone uspela v roku 2004, o dva roky neskôr sa tešila na US Open, o ďalšie dva na Australian Open. Titul na Rolland Garros získala dvakrát - v rokoch 2012 a 2014.



Roky ju trápili zranenia ramien, v tejto sezóne odohrala len dva zápasy a oba prehrala. V predchádzajúcej sezóne nastúpila na 15 duelov, osem vyhrala. Po pozitívnom dopingovom teste v roku 2016 dostala 15-mesačný trest. Po ňom už dosiahla len na jedno grandslamové štvrťfinále. Na tohtoročnom Australian Open po prehre s Donnou Vekičovou dostala otázku, či to bol jej posledný zápas v Melbourne Park. "Neviem," odpovedala.



"Snažila som sa vždy odviesť dobrú prácu. Nikdy nemáte istotu, že aj keď robíte veci najlepšie, máte garantované víťazstvo v prvom či treťom kole alebo vo finále. To je tenis. Preto je také špeciálne, keď sa stanete šampiónom," dodala.