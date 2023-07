Pätnásť finalistov projektu Ukáž sa! sa uchádza o hlasy verejnosti

Finalisti Ukáž sa! 2023



Jednotlivci: Michaela Papánková (triatlon), Ella Görcsösová (snoubording), Oliver Bilka (džudo), Kristína Ježíková (atletika), Nela Hlucháňová (tenis), Nina Pullmanová (volejbal), Dominika Pašuthová (jachting), Nela Hanudeľová (atletika), Lukáš Švihra (tanečný šport), Natália Labancová (džudo), Martin Jáňa (futbal), Veronika Ella Simanová (biatlon)







Kolektívy: Mládežnícka basketbalová akadémia (Prievidza), Športový klub FBC Levice (florbal), SSC Salezko Sásová (florbal)

Bratislava 4. júla (TASR) - Deväť dievčat, traja chlapci a tri športové kolektívy sa stali finalistami 8. ročníka grantového programu Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru Ukáž sa! Športoví fanúšikovia môžu hlasovaním do 16. júla na webe olympic.sk rozhodnúť o výške grantu pre jednotlivých finalistov.Medzi finalistami sú zástupkyne a zástupcovia atletiky, futbalu, triatlonu, snoubordingu, džuda, tenisu, volejbalu, jachtingu, tanečného športu, biatlonu, basketbalu, florbalu a hokejbalu. Štipendistov Ukáž sa! vyberali členovia správnej rady Nadácie SOŠV. Prihliadali na osobnostný profil mladých športovcov vo veku 10 do 18 rokov i na sociálne zázemie a financie, ktoré potrebujú na vykonávanie svojho športu.Pri každom finalistovi je na webe SOŠV zverejnený jeho profil i krátke video, v ktorom sa predstavuje a hovorí o svojom zanietení pre šport. Na základe hlasovania verejnosti počas letných prázdnin bude medzi dvanástku jednotlivcov rozdelená suma 24.500 eur, pričom víťaz získa 4000 eur. Tri kolektívy si rozdelia dokopy 10.500 eur, víťaz dostane 5000 eur. Hlasovať je možné do nedele 16. júla na webe SOŠV.,“ povedala riaditeľka Nadácie SOŠV Zuzana Vodáčková pre olympic.sk.