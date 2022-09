Pätnásť hráčok španielskej reprezentácie žiada odchod trénera Vildu

Madrid 23. septembra (TASR) - Pätnásť hráčok španielskej futbalovej reprezentácie odmieta naďalej hrať v národnom tíme, kým bude jeho trénerom Jorge Vilda. Oznámili to e-mailom Španielskej futbalovej federácii (RFEF). Vedenie zväzu im odkázalo, že nedovolí hráčkam zasahovať do výberu kormidelníka.



Hráčky tvrdia, že zotrvanie Vildu vo funkcii má nepriaznivý vplyv na ich "emočný stav a zdravie". Funkcionári RFEF s ním však odmietajú rozviazať zmluvu, platnú do roku 2024. Španielky si pod jeho vedením vybojovali postup na MS 2023 z B-skupiny kvalifikácie bez straty bodu, pripomenula agentúra DPA.



Zväz v oficiálnom stanovisku k sporu uviedol, že hráčky požadujúce zmenu trénera nedostanú pozvánku do reprezentácie, pokiaľ neuznajú svoju chybu. "RFEF nedovolí hráčkam spochybňovať kontinuitu reprezentačného trénera a jeho realizačného tímu. Takéto rozhodnutia nepatria do ich právomoci. Federácia nedopustí akýkoľvek druh tlaku zo strany žiadnej hráčky," uviedla v stanovisku RFEF.