Pätnásťročný Dowman sa postaral o historický zápis v Arsenale
Vo veku 15 rokov a 302 dní sa stal najmladším hráčom v základnej zostave klubu v jeho histórii.
Autor TASR
Londýn 30. októbra (TASR) - Talentovaný futbalový krídelník Max Dowman sa v stredu postaral o klubový rekord v Arsenale Londýn. Vo veku 15 rokov a 302 dní sa stal najmladším hráčom v základnej zostave klubu v jeho histórii. Arsenalu pomohol k víťazstvu 2:0 nad Brightonom v osemfinále Ligového pohára. Prekonal zápis brankára Jacka Portera, ktorý vlani nastúpil v rovnakej súťaži vo veku 16 rokov a 72 dní.
„Pre neho je všetko prirodzené, pre neho je všetko v poriadku,“ povedal kouč Mikel Arteta pre AFP o reakcii mladíka na oznámenie základnej zostavy. „Z ničoho nerobí veľký rozruch a to je aj tajomstvo toho, akým spôsobom hrá. Robí jednoducho to, čo vie najlepšie, a to je hrať futbal. Hrá ho s veľkou odvahou a odhodlaním a dnes opäť ukázal neuveriteľné schopnosti, schopnosť predbehnúť hráčov na tejto úrovni, hoci má iba 15 rokov. Je to určite niečo výnimočné.“
Dowman hral do 71. minúty a vyslúžil si veľký potlesk tribún. Postup Arsenalu zariadili gólmi Ethan Nwaneri a Bukayo Saka, v boji o semifinále privítajú „kanonieri“ na domácej pôde Crystal Palace.
