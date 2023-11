Detroit 28. novembra (TASR) - Americký hokejista Patrick Kane podpísal ročný kontrakt s Detroitom Red Wings. Tridsaťpäťročný krídelník sa však stále zotavuje z júnovej operácie bedrového kĺbu.



Kane v minulej sezóne NHL zaznamenal v dresoch Chicago Blackhawks a New Yorku Rangers v 73 zápasoch 57 bodov (21+36). V siedmich dueloch play off pridal gól a päť asistencii. Chicago vymenilo Kanea do Rangers v poslednom roku osemročnej zmluvy v hodnote 84 miliónov USD, informoval portál sportsnet.ca.



Kane získal s Chicagom trikrát Stanleyho pohár. V roku 2013 sa stal držiteľom Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off. V sezóne 2015/16 mu udelili Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča ligy. Celkovo v NHL odohral počas 16 sezón 1180 zápasov, v ktorých si pripísal 1237 bodov (451+786).