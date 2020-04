Patrick McEnroe sa uzdravil z ochorenia COVID-19

New York 19. apríla (TASR) - Bývalý tenista a kapitán daviscupového tímu USA Patrick McEnroe sa zotavil z ochorenia COVID-19. Koncom marca informoval na sociálnej sieti, že mal pozitívny test na nový koronavírus. Po výsledkoch najnovších testov sa opäť na Twitteri podelil s fanúšikmi o dobrú správu, že boli negatívne.



Mladší brat sedemnásobného grandslamového šampióna Johna McEnroea mal len mierne príznaky. "Pre mňa a moju ženu Melissu prišli výborné správy, obaja máme negatívne testy," citovala ho agentúra AFP. Dodal tiež, že je ako vyliečený pacient pripravený pomôcť v boji s chorobou darovaním krvi: "Skúsim ísť na ďalší test, keď to bude možné, či budem môcť darovať krv a plazmu s protilátkami."



Päťdesiattriročný Patrick McEnroe žije v štáte New York. Počas aktívnej kariéry sa presadil najmä vo štvorhre, získal v nej 16 turnajových titulov a v roku 1989 triumfoval v debli na Roland Garros. Vo dvojhre si pripísal jeden titul na okruhu ATP. V roku 2007 priviedol ako kapitán Američanov k triumfu v Davisovom pohári. V súčasnosti pôsobí ako tenisový expert pre televíziu ESPN.



V USA evidovali k nedeli ráno SELČ viac ako 735.000 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a vyše 39.000 mŕtvych. Celosvetovo je v 203 krajinách/územiach potvrdených už vyše 2,3 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 160.000 osôb.