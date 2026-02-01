< sekcia Šport
Patrioti Levice triumfovali Nitru Blue Wings
Patrioti Levice - Nitra Blue Wings 98:72 (50:32)
Autor TASR
Levice 1. februára (TASR) - Patrioti Levice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 24. kola basketbalovej Tipos SBL nad Nitra Blue Wings vysoko 98:72 a na čele tabuľky zvýšili náskok pred svojimi súpermi.
24. kolo Tipos SBL:
Patrioti Levice - Nitra Blue Wings 98:72 (50:32)
najviac bodov: McGill 22, Mawein a Wesson po 19 - Jones 31, Bolek 14, Ikpe 9
Patrioti Levice - Nitra Blue Wings 98:72 (50:32)
najviac bodov: McGill 22, Mawein a Wesson po 19 - Jones 31, Bolek 14, Ikpe 9