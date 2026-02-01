Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Patrioti Levice triumfovali Nitru Blue Wings

Na snímke zľava Keith Andre Wesson (Levice) a Tristan Ekong Ikpe (Nitra) v zápase 24. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Patrioti Levice - Nitra Blue Wings 1. februára 2026 v Leviciach. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Patrioti Levice - Nitra Blue Wings 98:72 (50:32)

Levice 1. februára (TASR) - Patrioti Levice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 24. kola basketbalovej Tipos SBL nad Nitra Blue Wings vysoko 98:72 a na čele tabuľky zvýšili náskok pred svojimi súpermi.



Patrioti Levice - Nitra Blue Wings 98:72 (50:32)

najviac bodov: McGill 22, Mawein a Wesson po 19 - Jones 31, Bolek 14, Ikpe 9
