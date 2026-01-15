Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Patrioti ocenili skúsenosti a podporu, Bojanovský: Nie zlý výsledok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Žiaden z hráčov aktuálneho družstva nemal doteraz skúsenosti so skupinovou fázou LM.

Autor TASR
Würzburg 15. januára (TASR) - Basketbalistom Patrioti Levice už nik nezoberie skutočnosť, že sa stali historicky prvým tímom zo Slovenska, ktorý sa prebojoval do skupinovej fázy Ligy majstrov. Napokon v nej úradujúci šampión Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) uhral pôsobivé výsledky, zaujal basketbalovú Európu a mnohým hráčom dal doteraz nepoznané herné skúsenosti.

Všetko mohlo byť inak, ak by dvojnásobné predĺženie vo finále kvalifikačného turnaja dopadlo v prospech dánskeho Bakkenu Bears. Radosť zavládla na levickej strane, no nik ani v najtajnejších snoch neočakával, že z toho budú štyri víťazstvá a celkovo ďalších deväť duelov v hlavnej súťaži. „Určite by som to bral tak, že by som sa na tom zasmial a nebude to pravda. Spravili sme pre to najviac, čo bolo možné. Dali sme maximum do 12 zápasov,“ povedal pre TASR pri hodnotení cesty Patriotov v LM krídelník Patrik Pažický.

So spoluhráčmi za sebou nechali v súťaži aj zvučnejšie basketbalové značky, to všetko pri premiére, ktorá vyšla z kvalifikácie na štvrtý pokus. „Teraz ešte vládne smútok z prehry, ale s odstupom času si uvedomíme, že sme prvýkrát ako Levice postúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov a vôbec sme sa v nej nestratili. Myslím si, že to vôbec nie je zlý výsledok a dúfam, že podobne budú slovenské tímy v tejto súťaži pokračovať. Bola to výborná skúsenosť, veľa dobrých, kvalitných a ťažkých zápasov. Pre takéto stretnutia hráme tento šport. Myslím si, že fanúšikov sme trochu pobláznili. Chodili, vypredávali halu, takže parádny zážitok,“ vyjadril sa kapitán levického tímu Boris Bojanovský.

Žiaden z hráčov aktuálneho družstva nemal doteraz skúsenosti so skupinovou fázou LM. V prípade Pažického ide o to cennejšiu záležitosť, keďže má za sebou množstvo zranení, pri ktorých hrozil predčasný koniec jeho basketbalovej kariéry: „Som vďačný za celú cestu, čím som si prešiel. Oplatilo sa to. Ťažké obdobie prejde a potom príde to dobré. Toto je tá odmena za to, čím som si všetkým prešiel. Sú to dobré skúsenosti. Boli to také tímy, proti ktorým nehráme každú sezónu a sú to dobré skúsenosti do budúcna pre hráčov.“

Levická cesta LM bola plná zaujímavostí, no len málokto čakal, že prechodný domov v Bratislave priláka na tribúny trikrát viac ako trojtisícovú kulisu. „Podľa mňa sme ešte viac zviditeľnili basketbal na Slovensku. Som rád, že sme mohli hrať také ťažké zápasy a vyhrať aj proti kvalitným tímom. Liga majstrov je vyššia súťaž ako Európsky pohár FIBA, zvýšila sa aj viditeľnosť,“ myslí si Pažický. Patrioti v predchádzajúcich ročníkoch pravidelne nastupovali v Európskom pohári FIBA, ale zvučnejšia súťaž zviditeľnila klub u nezaujatých priaznivcov. „Oproti minulej sezóne toto bolo viac medializované. Ukázalo sa to aj na tom, že sme vždy vypredali halu v Bratislave. Keby bola ešte o čosi väčšia, tak by sme ju podľa mňa tiež vypredali. Dobrý zážitok,“ prezradil Bojanovský.

Po konci v LM sa pre Levice začínajú ďalšie výzvy, v polovici februára hostia ako líder Tipos Slovenskej basketbalovej ligy Final Four turnaj Slovenského pohára. Po boji o prvú trofej sezóny 2025/2026 príde na rad výzva v podobe zisku piateho majstrovského titulu v rade. „Možno preladenie bude trochu náročnejšie, ale ako si zvykneme na to, že hráme ligu a bude trochu viac voľna, tak opäť budeme podávať dobré výkony, ako tomu bolo doteraz. Budeme tak pripravení na dva vrcholy sezóny,“ dodal pre TASR na záver kapitán Patriotov.
