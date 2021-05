Paul Fonseca skončí po sezóne na lavičke AS Rím

Rím 4. mája (TASR) - Paul Fonseca skončí po tejto sezóne vo funkcii trénera futbalistov AS Rím. Rimania o tom informovali na svojej oficiálnej webovej stránke.



O portugalského kouča sa zaujíma Crystal Palace, jeho kroky by teda mohli viesť do anglickej Premier League. "V mene všetkých zamestnancov klubu by som chcel poďakovať Paulovi za tvrdú prácu, ktorú preukázal počas dvoch rokov. Viedol tím v zložitej dobe. Prajeme mu všetko dobré v jeho budúcom snažení a sme si istí, že ho ocenia, nech bude kdekoľvek," uviedol prezident klubu Dan Fridkin.