Paul podpísal s Tampou Bay sedemročnú zmluvu na 22 miliónov dolárov

Tampa 1. júla (TASR) - Kanadský hokejista Nick Paul podpísal s finalistom uplynulej sezóny NHL Tampou Bay Lightning sedemročný kontrakt na 22,05 milióna dolárov. Dvadsaťsedemročný útočník si ročne zarobí v priemere 3,15 milióna USD.



Paul, ktorý sa mohol stať 13. júla neobmedzeným voľným hráčom, nazbieral v minulej sezóne 32 bodov (16+16) v 80 zápasoch, v play off pridal 14 bodov (5+9) v 21 dueloch. Dôrazný útočník začal sezónu v Ottawe Senators, Tampa ho získala 20. marca výmenou za Mathieua Josepha a výber v 4. kole draftu 2024. Informáciu priniesol web nhl.com.



"Veľmi sa mi tu páči. V lete budem voľný hráč, ale Tampa je miesto, kde by som rád zostal," povedal Paul ešte v utorok. "Všetko v tejto organizácii je špičkové. Veľmi dobre ma prijali a cítil som sa ako v rodine. V tíme máme množstvo lídrov a skvelých hokejistov," dodal Kanaďan, ktorý dvomi gólmi rozhodol siedmy zápas série 1. kola play off s Torontom Maple Leafs (2:1). "Blesky" aj so slovenským obrancom Erikom Černákom postúpili opäť do finále, ale tretíkrát za sebou Stanleyho pohár nezískali, keď v šiestich zápasoch nestačili na Colorado Avalanche.



Paulovi vypršal dvojročný kontrakt v celkovej hodnote 2,7 milióna dolárov. "Je veľmi platný hráč. Dokázal to najmä v play off, hoci si ho vyskúšal prvýkrát v kariére," povedal generálny manažér Tampy Julien BriseBois a prezradil, že Paul hral vo vyraďovacích bojoch so zraneným ľavým ramenom.



Do NHL draftoval Paula v roku 2013 v 4. kole zo 101. miesta klub Dallas Stars, ale dres "hviezd" si nikdy neobliekol. V 284 zápasoch základnej časti profiligy nazbieral za Senators a Lightning 80 bodov za 34 gólov a 46 asistencií.