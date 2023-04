Paul Šťastný vyrovnal zápis svojho otca Petra, Seattle s rekordom

New York 29. apríla (TASR) - Utočník Paul Šťastný z Caroliny Hurricanes strelil tretí gól v predĺžení play off NHL a vyrovnal zápis svojho otca Petra. V 66. minúte rozhodol o triumfe 2:1 po predĺžení a pomohol tímu k postupu 4:2 na zápasy v prvom kole proti New Yorku Islanders.



Pre tridsaťsedemročného Šťastného to bol už tretí presný zásah v play off. Carolina sa tak dostala do druhého kola tretí rok za sebou, keď v predošlých dvoch sezónach zdolala Boston a Nashville. Míľnik v drese hostí zaznamenal obranca Brent Burns, keď odohral svoj 100. zápas vo vyraďovacích bojoch.



Florida uspela v šiestom zápase doma proti Bostonu 7:5 a vynútila si siedmy zápas. Bol to 11. duel v histórii play off, v ktorom padlo päť alebo viac gólov. Obranca domácich Brandon Montour dosiahol tretí gól v sérii, čím prekonal rekord Jasona Woolleyho (2+5 v roku 1996) v počet presných zásahov počas jednej série v histórii klubu.



Kouč Peter DeBoer postúpil štvrtýkrát za sebou cez úvodné kolo vo svojej prvej sezóne ako tréner tímu. Jeho Dallas zdolal Minnesotu 4:2 na zápasy, aj keď prehrával 0:1 a 1:2. Rovnaký úspech dosiahol aj v roku 2012 s New Jersey Devils, 2016 so San Jose Sharks a 2020 s Vegas Golden Knights. Po Alainovi Vigneaultovi a Rogerovi Neilsonovi je tretím hlavným trénerom v histórii profiligy, ktorému sa to podarilo.



Útočník Dallasu Wyatt Johnston sa vo veku 19 rokov a 349 dní sa stal druhým najmladším hráčom v histórii franšízy Stars/Minnesota North Stars s rozhodujúcim gólom. Skôr sa to podarilo len Bradovi Palmerovi (19 rokov, 237 dní) v roku 1981.



Hráči Kraken sú prvým tímom v histórii NHL, ktorý skóroval ako prvý v prvých šiestich zápasoch play off. Prekonali tak rekord Toronta, ktorý dokázal päťkrát otvoriť skóre duelu v sezóne 1917/18. Útočník Mikko Rantanen sa stal druhým najrýchlejším aktívnym hráčom, ktorý dosiahol 40 bodov v play off. Má ich už na konte 41 (18+23). Cale Makar prekonal Sandisa Ozolinša za najviac asistencií (49) obrancu v histórii Avalanche/Quebec Nordiques.