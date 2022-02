Paulína Fialková desiata v stíhačke, zlato pre Röiselandovú

Na snímke slovenská biatlonistka Ivona Fialková (vľavo) počas stíhacích pretekov žien na 10 km v stredisku Čang-ťia-kchou na ZOH 2022 v Pekingu v nedeľu 13. februára 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

ZOH2022 v Pekingu - biatlon



stíhacie preteky žien na 10 km:

1. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) 34:46,9 min. (1 tr. okruh),

2. Elvira Öbergová (Švéd.) +1:36,5 min. (3),

3. Tiril Eckhoffová (Nór.) +1:48,7 (3),

4. Hanna Solová (Biel.) +1:58,9 (3),

5. Linn Perssonová (Švéd.) +2:07,2 (2),

6. Dorothea Wiererová (Tal.) +2:09,1 (3),

7. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +2:09,8 (2),

8. Julia Simonová (Fr.) +2:18,3 (2),

9. Monika Hojniszová-Staregová (Poľ.) +2:28,8 (2),

10. Paulína FIALKOVÁ +2:38,8 (2), ...,

36. Ivona FIALKOVÁ (obe SR) +5:19,4 (7)

Peking 13. februára (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Fialková obsadila na ZOH 2022 v Pekingu desiate miesto v stíhacích pretekoch žien na 10 km. S dvoma chybami na strelnici zaostala za víťaznou Marte Olsbuovou Röiselandovou o 2:38,8 min. Nórka minula jediný terč a získala v Pekingu tretie zlato a celkovo tretiu medailu (3-0-1), keď predtým triumfovala v miešanej štafete i v šprinte. Na druhom mieste skončila s odstupom 1:36,5 min. Švédka Elvira Öbergová, bronz vybojovala ďalšia Nórka Tiril Eckhofová (+1:48,7). Druhá slovenská reprezentantka Ivona Fialková finišovala so siedmimi trestnými okruhmi na 36. priečke (+5:19,4 min.).Podmienky v areáli v Čang-ťia-kchou znepríjemňovalo husté sneženie. Ako prvá vyrazila na trať víťazka šprintu Olsbuová Röiselandová, ktorá si preniesla do stíhačky náskok 30,9 s na druhú Öbergovú, ako tretia vyštartovala Talianka Dorothea Wiererová (+37,2). Prvé tri dámy na úvodnej ležke strieľali čisto, poradie sa zmenilo až po druhej streľbe. Kým Olsbuová Röiselandová aj Wiererová nezaváhali, Švédka po jednej chybe klesla na tretie miesto. Nórka postupne gradovala tempo a v polovici pretekov mala na Talianku k dobru 45 sekúnd. Na prvej stojke síce líderka celkového poradia SP urobila jednu chybu, no Wiererová až dve a náskok Nórky na čele sa zvýšil na 1:25 min. Na tretie miesto sa vyšvihla Ingrid Landmark Tandrevoldová. Po záverečnej čistej streľbe Olsbuovej Röiselandovej bolo meno víťazky jasné. Wiererová po ďalšom trestnom okruhu klesla, čo využila Öbergová, aby si dobehla po striebro. Tandrevoldová sa s obrovskými fyzickými problémami prepadla až na 14. miesto a v cieli ju museli kriesiť. Fantastickým finišom sa na pódium vyšvihla Eckhofová.Slovensko malo v pretekoch dvojnásobné zastúpenie. Paulína Fialková sa po 14. mieste v šprinte (+1:27,7 min.) dokázala hneď po prvej čistej streľbe posunúť na siedmu pozíciu a bežecky si držala nemenný odstup od líderky. Dve chyby v druhej streleckej položke však znamenali 300 m navyše a pokles na 20. miesto. Prvá stojka jej vyšla znovu bezchybne a dostala sa späť do hry, keď poskočila na 14. priečku. V záverečnej streľbe opäť strieľala čisto, zo strelnice vybehla na 11. priečke a po kolapse Tandrevoldovej sa dokázala ešte o jedno miesto posunúť. Desiatym miestom dosiahla svoj druhý najlepší individuálny olympijský výsledok, jej maximom zostáva piata priečka z vytrvalostných pretekov na ZOH 2018 v Pjongčangu. Paulína Fialková si zároveň zabezpečila účasť v pretekoch s hromadným štartom, ktoré sú v Pekingu na programe v sobotu 19. februára.Ivona Fialková po 41. priečke na štarte dokázala po úvodnej čistej ležke poskočiť na 30. pozíciu, na treťom kilometri bola už 24. V druhej streľbe však "vybuchla", musela po nej absolvovať až štyri trestné okruhy a klesla na 51. priečku. Na prvej stojke minula jeden terč a polepšila si o tri pozície. Na štvrtej streľbe síce raz zaváhala, ale bežecky stačila na najlepšie a finišovala na 36. priečke. Oproti šprintu si dokázala polepšiť o päť pozícií.