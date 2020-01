Paulína Fialková po výkonoch v Pokljuke: Už potrebujem oddych

Pokljuka 26. januára (TASR) - Posledné podujatie Svetového pohára pred februárovými majstrovstvami sveta v Anterselve jej nevyšlo podľa predstáv. Slovenská biatlonová jednotka Paulína Fialková síce v generálke obsadila 13. miesto, no celkovo nemala z vystúpenia v slovinskej Pokljuke dobrý pocit.



Vytrvalostné preteky jej nevyšli vôbec, s piatimi streleckými chybami skončila až na 47. mieste, len druhýkrát v sezóne nebodovala. V nedeľňajších hromadných to bolo výsledkovo lepšie, ale tri chyby na strelnici a zlý pocit na trati pokazili dojem z 13. miesta. "Dnešné preteky boli ťažké, hneď ako som vyrazila na trať, cítila som, že to nie je ono. Na strelnici som robila chyby, ani neviem, či som tie rany strhla ja," povedala v cieli.



Podpísal sa na nej náročný program SP. Už v piatok sa sťažovala na únavu, preto vynechala sobotňajšie mix štafety. Jeden voľnejší deň dodal trochu síl, no na poriadnu regeneráciu si telo pýta viac. "Nikdy nie je ľahké absolvovať toľko štartov za sebou. V nádeji, že si trochu viac oddýchnem, som vynechala štafety, neviem, čo by som dnes robila, keby som ich išla. Naozaj na mňa už dolieha únava a potrebujem si pár dní oddýchnuť, zresetovať a znovu potrénovať. Oddych padne určite vhod a verím, že potom to bude fajn," uviedla po nedeľňajšom výkone.



Slovinskí organizátori tento rok zmenili trate, pridali technickejšie úseky a ostrý zjazd, s čím sa P. Fialková ťažšie vyrovnávala: "Celkovo mi tu tie trate vôbec nesedia, no to nie je výhovorka. Nemôžu mi sedieť trate úplne všade, neviem zhodnotiť, prečo to tak je. Ešte v Ruhpoldingu som sa cítila super, ale tu to nešlo."



Paulínu Fialkovú teraz čaká krátka pauza a potom sústredenie v rakúskom Obertilliachu. Tam bude ladiť formu pred februárovými MS, zmenu v streleckom tréningu neplánuje: "Všetko smeruje k majstrovstvám sveta, verím, že tam ešte zaberiem. Čo sa týka streleckej prípravy, nemám pocit, že by bolo vhodné teraz meniť niečo, čo je zaužívané celý rok, niekoľko rokov. Ak sa bude pracovať na rýchlosti streľby, tak určite až od jari a určite až vtedy, keď budem strieľať nuly."