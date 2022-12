Paulinho odchádza z Leverkusenu na hosťovanie do Atletica Mineiro

Belo Horizonte 1. decembra (TASR) - Brazílsky futbalista Paulinho odohrá zvyšok prebiehajúcej sezóny v drese brazílskeho prvoligistu Atletico Mineiro. Podľa DPA sa Paulinhov súčasný klub Bayer Leverkusen dohodol na jeho hosťovaní do júna budúceho roka, keď hráčovi vyprší zmluva.



Paulinho prestúpil do Bundesligy z Vasco da Gama v roku 2018, no za Leverkusen odvtedy pre zranenia odohral len 79 zápasov. "Obe strany si určite priali, aby partnerstvo z uplyynulých pár rokov dopadlo trochu inak," uviedol športový riaditeľ Leverkusenu Simon Rolfes.