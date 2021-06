Paulinho po dohode s vedením končí v čínskom Kuang-čou Evergrande

Šanghaj 21. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Paulinho po ústnej dohode s vedením Kuang-čou Evergrande v čínskom klube končí. Informovala o tom agentúra AFP.



Tridsaťdvaročný stredopoliar prišiel do Kuang-čou v roku 2015 z Tottenhamu Hotspur, o dva roky neskôr sa do Európy vrátil. Barcelona ho z čínskeho klubu kúpila za 40 miliónov eur, na Camp Nou však odohral iba jednu sezónu a vrátil sa späť.



Paulinho si v Číne získal rešpekt a uznanie. Odborníci ho považujú za najlepšieho legionára, ktorý kedy v krajine pôsobil. Za Evergrande odohral 176 zápasov, nastrieľal vnich 74 gólov. Na konte má aj 56 reprezentačných štartov a trinásť presných zásahov.



V apríli sa vzhľadom na pandemické opatrenia nemohol vrátiť z Brazílie a nestihol štart nového ročníka čínskej ligy. Aj to bol dôvod, prečo sa obe strany rozhodli ukončiť vzájomnú spoluprácu.