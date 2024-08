Paulinová zvíťazila na 400 m v olympijskom rekorde 48,17

atletika - finále:



Ženy



400 m: 1. Marileidy Paulinová (Dom. rep.) 48,17 s - olympijský rekord, 2. Salwa Eid Naserová (Bahrajn) 48,53, 3. Natalia Kaczmareková (Poľ.) 48,98, 4. Rhasidat Adelekeová (Ír.) 49,28, 5. Amber Anningová (V. Brit.) 49,29, 6. Alexis Holmesová (USA) 49,77, 7. Sada Williamsová (Barbados) 49,83, 8. Henriette Jägerová (Nór.) 49,96



Paríž 9. augusta (TASR) - Šprintérka z Dominikánskej republiky Marileidy Paulinová suverénnym spôsobom triumfovala na OH v Paríži v behu na 400 metrov v novom olympijskom rekorde 48,17 s. Na stupňoch víťazov ju doplnili strieborná Salwa Eid Naserová z Bahrajnu (48,53) a bronzová Poľka Natalia Kaczmareková (48,98).Úradujúca majsterka sveta Paulinová potvrdila pozíciu hlavnej favoritky a prekonala olympijské historické maximum 48,25, ktoré od Atlanty 1996 držala Francúzka Marie-José Pérecová. Do zbierky pridala tretiu medailu spod piatich kruhov, no prvé zlato. Pred troma rokmi v Tokiu získala striebro na 400 m i v miešanej štafete 4x400 m.