Paulovič predĺžil zmluvu v Pardubiciach

Pardubice 8. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Miloš Paulovič sa so svojím doterajším zamestnávateľom HC Dynamo Pardubice dohodol na pokračovaní spolupráce. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 28-ročného krídelníka je prebiehajúca sezóna 2022/2023 štvrtá v Pardubiciach, predtým odohral necelé dva ročníky v Hradci Králové. V aktuálnom ročníku nastúpil do 42 zápasov, v ktorých nazbieral 19 kanadských bodov za 8 gólov a 11 asistencií. Okrem Pauloviča sa na nových kontraktoch s pardubickým klubom dohodli aj Robert Říčka, David Cienciala, Tomáš Urban a Ondřej Vála.



"Robert, David a Matej sú hráči, okolo ktorých staviame tím s dlhodobým výhľadom. Odkedy prišli do Dynama, tak dobre zapadli a patria k stabilným členom nášho kádra. Tím nám správne funguje a nechceme ho výrazne meniť. Preto sme na hráčov uplatnili opciu," povedal športový manažér pardubického klubu Dušan Salfický.