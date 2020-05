Paulovič sa dohdol na ročnej zmluve s Pardubicami

Pardubice 8. mája (TASR) - Slovenský hokejista Matej Paulovič bude po odchode z HK Mountfield Hradec Králové pokračovať v konkurenčnom HC Dynamo Pardubice. S klubom podpísal ročný kontrakt.



Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do známeho prostredia, keďže v Pardubiciach hosťoval už v sezóne 2019/20. Počas nej odohral za Dynamo 16 duelov a pripísal si štyri body za gól a tri asistencie. "Matej je mladý útočník, ktorý po svojom príchode zapadol do nášho tímu. Aj vďaka fyzickým parametrom bol veľmi platný pri hre v oslabení. V tejto hernej situácii vytvoril veľmi účinnú dvojicu s Tomášom Rolinkom. Veríme, že nadviaže na tieto výkony a prispeje viac i k našej produktivite," uviedol pre oficiálnu stránku klubu člen predstavenstva Dušan Salfický.



"Som veľmi rád, že som zostal v Pardubiciach. Plány na novú sezónu si veľmi nedávam, ale rád by som mužstvu pomohol. Chcem vyhrávať osobné súboje a taktiež zbierať body. Keď sa zíde dobrá partia, ako bola počas dvoch mesiacov, ktoré som tu v minulej sezóne strávil, tak sa ničoho nebojím," uviedol útočník.



Paulovič prišiel do Hradca pred dvomi rokmi, no v priebehu minulej sezóny ho klub poslal na hosťovania. Po tom, čo sa mu skončila zmluva, už s ním v tíme nepočítali.



Slovenský reprezentant v minulosti pôsobil aj v kanadskej juniorskej súťaži OHL, nižšej zámorskej lige USHL, v mládežníckych výberoch vo švédskom Färjestade a v najvyššej domácej súťaži hral za Nové Zámky i Nitru.