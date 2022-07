Paur sa upísal Spartaku Trnava: Po 3 rokoch v Žiline pozitívna zmena

Trnava 1. júla (TASR) - Slovenský futbalista Jakub Paur bude v kariére pokračovať vo fortunaligovom Spartaku Trnava, s ktorým podpísal dvojročnú zmluvu. Ofenzívny stredopoliar, ktorý 4. júla oslávi 30. narodeniny, po minulej sezóne skončil v MŠK Žilina, kde zastával funkciu kapitána.



"Mal o mňa záujem tréner Gašparík a som za to veľmi rád. Bude to pre mňa nová výzva. V pondelok oslávim tridsiatku a bude to zároveň aj môj prvý tréning s mužstvom, rovno teda aj niečo prinesiem do kabíny. Po tých troch rokoch v Žiline bude pre mňa pôsobenie v Trnave pozitívna zmena. Opadne zo mňa zodpovednosť, ktorú so mal v Žiline a viac mi to rozviaže nohy na ihrisku," povedal Paur pre web Spartaka.



Paur je odchovanec žilinského futbalu. Pred jedenástimi rokmi hosťoval v Zlatých Moravciach a tri roky strávil aj v drese AS Trenčín. Okrem týchto zastávok však bol verný Žiline, v 182 zápasoch strelil za "šošonov" 38 gólov. Jeho ďalším pôsobiskom bude Trnava. "Po odchode Ramadana, Vlaska a Griča z pozície stredného ofenzívneho hráča sme potrebovali mužstvo doplniť. Namiesto nich prišili Oseni, Štefánik a teraz k nim do partie Paur. Myslím si, že v našom systéme je zvyknutý hrať a nemalo by mu to robiť problém. Je to skúsený hráč, ktorý má pre našu ligu nadštandardnú kvalitu. Páči sa mi na ňom, že súčasťou jeho hry sú emócie a tie sa hodia do nášho trnavského prostredia," okomentoval príchod Paura do svojho mužstva tréner Spartaka Michal Gašparík.



"Príchod Paura si vyhliadol tréner Gašparík a dnes sa tento prestup stal skutočnosťou. Je to skúsený futbalista, čo dokázal v drese Trenčína a Žiliny. Ako futbalista je použiteľný na viacerých postoch. Verím, že sa mu trnavské prostredie bude páčiť a bude pre naše mužstvo prínosom. Ako súpera som si ho vždy všimol a páčila sa mi jeho dravosť a túžba zvíťaziť. Verím, že mu ostane aj v našom drese," povedal prezident klubu Peter Macho.