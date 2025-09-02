Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Šport

Pavard bude do konca sezóny hosťovať v Marseille

.
Benjamin Pavard z Interu Miláno (vľavo) oslavuje so svojím spoluhráčom Lautaro Martinezom po strelení druhého gólu svojho tímu počas odvety štvrťfinále Ligy majstrov medzi Interom Miláno a Bayernom Mníchov na štadióne San Siro v Miláne v Taliansku 16. apríla 2025. Foto: TASR/AP

Po skompletizovaní hosťovania si podľa agentúry AP bude môcť francúzsky klub uplatniť opciu na trvalý prestup v hodnote 15 miliónov eur.

Autor TASR
Marseille 2. septembra (TASR) - Futbalový klub Olympique Marseille sa vo Francúzsku postaral o najväčšie prekvapenie v rámci záverečného dňa prestupového obdobia. Do svojich radov získal na hosťovanie do konca sezóny obrancu Bejamina Pavarda z Interu Miláno.

Po skompletizovaní hosťovania si podľa agentúry AP bude môcť francúzsky klub uplatniť opciu na trvalý prestup v hodnote 15 miliónov eur. Dvadsaťdeväťročný Pavard bol hráčom Interu od leta 2023, keď sa po prestupe v hodnote 30 miliónov eura zároveň stal najdrahšou posilou v Serie A v danom prestupovom období. V Taliansku získal v sezóne 2023/2024 scudetto a aj tamojší Superpohár.

Do Ligue 1 sa vrátil prvýkrát od roku 2016. Majster sveta z roku 2018 sa pridal k trojici Olivier Giroud (Lille), Paul Pogba (AS Monaco) a Florian Thauvin (Racing Lens), ktorí boli tiež súčasťou víťazného tímu pod vedením Didiera Deschampsa.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti