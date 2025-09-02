< sekcia Šport
Pavard bude do konca sezóny hosťovať v Marseille
Po skompletizovaní hosťovania si podľa agentúry AP bude môcť francúzsky klub uplatniť opciu na trvalý prestup v hodnote 15 miliónov eur.
Autor TASR
Marseille 2. septembra (TASR) - Futbalový klub Olympique Marseille sa vo Francúzsku postaral o najväčšie prekvapenie v rámci záverečného dňa prestupového obdobia. Do svojich radov získal na hosťovanie do konca sezóny obrancu Bejamina Pavarda z Interu Miláno.
Po skompletizovaní hosťovania si podľa agentúry AP bude môcť francúzsky klub uplatniť opciu na trvalý prestup v hodnote 15 miliónov eur. Dvadsaťdeväťročný Pavard bol hráčom Interu od leta 2023, keď sa po prestupe v hodnote 30 miliónov eura zároveň stal najdrahšou posilou v Serie A v danom prestupovom období. V Taliansku získal v sezóne 2023/2024 scudetto a aj tamojší Superpohár.
Do Ligue 1 sa vrátil prvýkrát od roku 2016. Majster sveta z roku 2018 sa pridal k trojici Olivier Giroud (Lille), Paul Pogba (AS Monaco) a Florian Thauvin (Racing Lens), ktorí boli tiež súčasťou víťazného tímu pod vedením Didiera Deschampsa.
Po skompletizovaní hosťovania si podľa agentúry AP bude môcť francúzsky klub uplatniť opciu na trvalý prestup v hodnote 15 miliónov eur. Dvadsaťdeväťročný Pavard bol hráčom Interu od leta 2023, keď sa po prestupe v hodnote 30 miliónov eura zároveň stal najdrahšou posilou v Serie A v danom prestupovom období. V Taliansku získal v sezóne 2023/2024 scudetto a aj tamojší Superpohár.
Do Ligue 1 sa vrátil prvýkrát od roku 2016. Majster sveta z roku 2018 sa pridal k trojici Olivier Giroud (Lille), Paul Pogba (AS Monaco) a Florian Thauvin (Racing Lens), ktorí boli tiež súčasťou víťazného tímu pod vedením Didiera Deschampsa.