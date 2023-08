Pavard prestúpil z Bayernu do Interu Miláno,podpísal päťročný kontrakt

Mníchov 31. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Benjamin Pavard prestúpil z Bayernu Mníchov do Interu Miláno. Podľa zahraničných médií zaplatil taliansky klub za 27-ročného obrancu 30 miliónov eur, ďalšie dva milióny môže vyplatiť v prípadných bonusoch.



Majster sveta z roku 2018 a vicemajster sveta z Kataru 2022 priletel do Milána už v utorok, o deň neskôr absolvoval na novom pôsobisku lekársku prehliadku. Následne podpísal s Interom päťročný kontrakt, informovala agentúra AFP.



Pravý krajný obranca sa usiloval o prestup z Bayernu už niekoľko týždňov. O jeho služby sa počas leta zaujímali okrem Interu i oba manchesterské kluby. Pavard v minulosti hral aj za Lille a Stuttgart, do Bayernu prišiel v roku 2019.



V Mníchove by ho mohol nahradiť Trevoh Chalobah, s ktorým tréner Thomas Tuchel spolupracoval počas svojho pôsobenia v FC Chelsea.