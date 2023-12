Pavard sa vrátil do tréningového procesu Interu Miláno

Miláno 15. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Benjamin Pavard sa v piatok vrátil do tréningového procesu Interu Miláno. Už v nedeľu by sa tak mohol predstaviť v obrane "nerazzurri" v zápase Serie A na pôde Lazia Rím.



Pavard bol mimo hry od 4. novembra pre problémy s kolenným kĺbom. Jeho rekonvalescencia sa pôvodne odhadovala na dva mesiace, no napokon prebehla rýchlejšie. Hráč by proti Laziu rád nastúpil, no lekársky tím nechce veci urýchliť. Tréner Simone Inzaghi o jeho nominácii na zápas definitívne rozhodne po sobotňajšom tréningu. Správu priniesol portál Football Italia.